Novo pojavljivanje zmije na vrućem splitskom asfaltu izazvalo pravi 'rat' na Facebooku, pročitajte što o svemu kaže stručnjakinja

Zmije nagonski bježe od ljudi, mi nismo njihov plijen niti nas žele ugristi, to su zaista plašljive životinje – ističe veterinarka

"Dragi svi, prije nego što vas pola padne u nesvijest, zmija na slici je bezopasna. Slikana je danas u Splitu, a budući da se već pisalo o zmijama u nekim našim kvartovima, imam potrebu napisati par riječi na tu temu. Za početak bih vas zamolila da ih ne ubijate", glasio je prvi dio teksta s Facebook objave splitske veterinarske prakse "Anima", kao opis fotografije kravosasa (na slici) s kojim se u kotaru Blatine-Škrape susrela dr. Tanja Perčić, njihova veterinarka.

Objava je, očekivano, izazvala ogroman interes, bezbroj komentara i polemiku o tome kako reagirati u slučaju susreta s tim zakonom zaštićenim gmazovima kojih se većina populacije panično boji i grozi, što su potvrdile izjave dobrog dijela onih koji su se "nakačili" na tekst.

Veterinarka je strpljivo upozoravala kako se one više boje nas nego što se mi bojimo njih, kao i da su šanse da ćete u gradu pronaći otrovnicu gotovo ravne nuli, s iznimkom rubnih dijelova.

– Razumljivo je da ljudi reagiraju na svakakve načine, ali trebaju znati da zmije nagonski bježe od ljudi, mi nismo njihov plijen niti nas žele ugristi, to su zaista plašljive životinje. Također treba reći da su one tu živjele oduvijek, nisu odnekud došle. To su njihova staništa, koja se smanjuju, ali ima ih na zapuštenim područjima. I ovaj kravosas se spustio jer je bio žedan, traži vodu kao i sve životinje, inače nikada ne bi došao u blizinu ljudi. One uvijek biraju skrovita mjesta, daleko od našeg pogleda. Ljeti se izlaze sunčati jer tako reguliraju svoju tjelesnu toplinu – objašnjava nam veterinarka, koja je taj primjerak, dug oko metar i pol, uhvatila štapom, smjestila ga u vreću i odnijela izvan grada.

– One su važne za cijeli ekosustav, imaju svoju ulogu u prirodi, vrlo su korisne jer hvataju miševe i štakore. Ovaj kravosas je bio dobro uhranjen, očito ima svoj plijen. Oni nisu nikakve štetočine. Čak nije reagirao ni na mačke koje su stajale pokraj njega – objašnjava doktorica veterine, koja se zbog te objave na popularnoj društvenoj mreži našla i na udaru kritika onih koji su joj zamjerili što nije htjela otkriti točnu lokaciju kako ne bi došlo do panike ili hajke.

Najviše su se bunili roditelji, koji smatraju da time ugrožava sigurnost djece, no ipak su prevladali komentari onih koji smatraju da djecu treba educirati i upozoriti da ne diraju te, ali ni druge nepoznate životinje koje se nađu na njihovu putu.

– Pun mi je inbox fotografija i poruka ljudi koji su vidjeli ili uhvatili neku zmiju pa me pitaju koja je to vrsta. Većini ljudi je nelagodno kada ih ugledaju, ali to nikako ne opravdava ubijanje. Najbolji savjet koji mogu dati svima – zaobiđite ih i one će otići svojim putem. Ne dirajte vi nju, pa neće ni ona vas – zaključuje veterinarka Perčić.

Zovite komunalce U slučaju da vidite zmiju, slobodno kontaktirajte odsjeke za komunalno redarstvo ili za komunalne poslove koji djeluju pri gradskoj upravi, a oni će potom pozvati gradskog koncesionara, tvrtku "As-eko". Građani se, inače, mogu javiti tvrtkama CIAN ili "As-eko" ako žele kompletnu zaštitu od zmija na svojem zemljištu, što podrazumijeva postavljanje praha koji odbija te gmazove, no ta se usluga naplaćuje.