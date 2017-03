IKEA definitivno stiže u Split! Šveđani su potvrdili gradnju dostavnog centra na više od 1000 kvadrata, bit će gotov u ekspresnom roku

Sukladno najavama, iz robne kuće IKEA potvrdili su nam da rade na tome da njihov dostavni centar u Splitu bude otvoren do kraja kolovoza ove godine.



Poslovni objekt zamišljen je kao "pick-up point", mjesto na kojem će njihovi kupci moći preuzeti naručenu robu a da ne plaćaju dostavu iz Zagreba, no lokaciju na kojoj će se nalaziti švedski vlasnici globalnog lanca još uvijek nisu spremni podijeliti s javnosti. Kako bilo, planirano je da se IKEA-ino skladište prostire na oko 1500 metara četvornih, dok bi se naknadno uredilo i 1000 kvadrata izložbenog prostora, gdje će se moći uživo "opipati" dio namještaja.



- U prvoj je fazi planiran dostavni centar u kojemu će naši kupci iz Splitsko-dalmatinske županije, ali i drugih županija na jugu Hrvatske, moći preuzeti naručene IKEA-ine proizvode. U drugoj fazi, postoji mogućnost i otvaranja izložbenog centra uz dostavni, s ograničenim brojem proizvoda.



Time tvrtka "IKEA Hrvatska" želi kupcima na obali približiti svoja rješenja i omogućiti im razgledavanje željenih proizvoda prije same kupovine. To je, ujedno, u skladu s našom globalnom strategijom kojom kupcima želimo omogućiti što ugodnije iskustvo kupnje preko više različitih kanala - kazao nam je Igor Štefanac, menadžer za odnose s javnošću tvrtke "IKEA Hrvatska", te je s nama podijelio podatak kako su među posjetiteljima njihove robne kuće u Rugvici na istočnom rubu zagrebačkog "prstena", uz Zagrepčane i stanovnike Zagrebačke županije, najbrojniji upravo žitelji naše županije.



"Pick-up point" smanjit će cijenu kupnje u IKEA-i jer trenutačno za artikle poput kreveta, dvosjeda ili ormara naplaćuju fiksnu dostavu do našega grada po 799 kuna, uz još 200 kuna ako želite unošenje kupljenih proizvoda do stana, i taj iznos vrijedi ako se težina namještaja i opreme kreće do jedne tone. Nešto povoljnije može se proći angažiranjem privatnih prijevozničih tvrtki koje uzimaju 10 posto od ukupne vrijednosti kupnje.



Bez obzira što iz poznate trgovačke tvrtke nisu željeli komentirati potencijalne lokacije na kojima će se nalaziti njihova prva dalmatinska podružnica, promatrajući aktualne točkaste zahtjeve za izmjene GUP-a, čini se kako bi se mogli smjestiti u susjedstvo City Centera one na Brniku, gdje je zatražena promjena namjene sadašnje "zelene zone" u građevinsku, i to na novih 10.000 poslovnih kvadrata na istočnoj strani aktualne šoping-meke. No, budući da još o izmjenama i dopunama ključnog urbanističkog dokumenta tek trebaju raspravljati gradski vijećnici na svojoj posljednjoj sjednici u ovom sazivu, nije isključeno da su Šveđani pronašli "B" opciju.