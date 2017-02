Ovih je dana u splitskom Matičnom uredu proveden postupak sporazumnog raskidanja životnog partnerstva, prvi put otkako je uveden Zakon o životnom partnerstvu 2014. godine.



Gay par koji je stupio u zajednicu prije nepunih godinu dana zbog nepremostivih razlika više nije želio ostati partnerima. Kako doznajemo, 2014. godine sklopljene su dvije zajednice, godinu poslije tri, a lani su dva para poželjela svoju ljubav ozakoniti. Svega je u jednom slučaju bila riječ o ženskom paru.



Ništa komplicirano

Raskid životnog partnerstva nije pravno kompliciran ako u zajedničkom kućanstvu ne boravi malodobno dijete. Dovoljno je samo dati izjavu pred matičarom da postoji obostrana želja za prekidanje zajednice. Premda brojkama ne možemo uopće usporediti brakove i razvode sa životnim partnerstvima, mi smo se svejedno poigrali znamenkama.Tako je lani u Splitu (uključena Žrnovnica, Grohote, Slatine i Podstrana!) 1113 zaljubljenih parova stalo pred oltar, a godinu prije njih tisuću i šest. Upravo ta 2015. godina nam je zanimljiva jer po Hrvatskom zavodu za statistiku u našoj županiji je tada bilo 559 razvoda, od čega čak 294 u našem gradu.- Promijenio se osobni stav o životu i vlastitim vrijednostima, ljudi više ne osjećaju obvezu da toleriraju išta što se kosi s njihovim stavovima. U odnosu na nekad promijenile su se i društvene vrijednosti i stavovi – pojašnjava nam psihologinja, docentica na splitskom Filozofskom fakultetu.- U usporedbi s ostalim županijama naša je ipak s nešto manjim brojem razvoda, a to pripisujemo tradicionalnijoj sredini, što se i vidi, recimo, po političkim preferencijama – dodaje psihologinja.



'Imaš se di vratit'

Brakova sve manje Prateći trendove, usporedili smo 2015. godinu i 2006., i to na razini cijele Lijepe naše. Preklani su tako sklopljena 19.834 braka, a razvrgnuto je njih šest tisuća i deset. Skoro desetljeće prije svoju je vezu ozakonilo 22.092 naših zemljaka, dok ih se 4651 razišlo svaki na svoju stranu. Brakova je, dakle, manje, a razvoda, nažalost, sve više...



Ljubav ne poznaje godine



Ljubav ne poznaje granice, a bogme ni godine, tako je u Hrvata zabilježeno dosta primjera koji su, rekli bi - vanserijski. Najveća dobna razlika između ženika i nevjeste zabilježena je 1992., kada je mladoženja bio stariji od mladenke 69 godina, dok je dvije godine poslije - situacija bila obrnuta.



Najstariji par koji se pred oltarom vezao dok ih smrt ne rastavi, a bilo je to 1996. godine, je proslavio: on 91 rođendan, a njegova nevjesta 86-i. Ako ste pomislili da je to bio najstariji hrvatski ženik - varate se, 1994. i 2010. u trenutku sklapanja braka mladoženje su imale po 97 godina.