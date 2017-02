Da se nešto ozbiljno događalo u siječnju po pitanju broja umrlih u našem gradu, dovoljno je bilo svakoga dana okrenuti zadnje stranice našega lista gdje se nalaze osmrtnice.



Stariji kažu da ne pamte kada su toliko listova "Slobodne" zauzimale obavijesti o smrti i sućutima, a čim se dotaknete te teme s prijateljima i kolegama, brzo shvatite da svi poznaju nekoga tko je prošloga mjeseca izgubio blisku osobu. Da stvar nije medijski prenapuhana, potvrđuju i podaci iz Matičnog ureda o broju umrlih.



Od 1. siječnja do kraja mjeseca preminulo je 413 stanovnika našega grada i susjednih mjesta koja Splitu administrativno pripadaju, dok je u istom lanjskom razdoblju zabilježeno 248 umrlih, što znači da je "crni siječanj" 2017. donio porast broja umrlih za gotovo 70 posto.Za Splićanima je 'crni siječanj



Jednako je depresivan podatak da je u tom razdoblju rođeno samo 354 djece, no ta se brojka, za razliku od broja umrlih, odnosi na područje cijele naše županije jer u rodilište na Firule dolaze žene iz svih dijelova srednje Dalmacije, izuzevši sinjskog kraja, a nisu rijetkost ni trudnice koje dolaze iz susjedne Dubrovačko-neretvanske županije i Hercegovine.



Povećana stopa smrtnosti dovela je do toga da je tvrtka "Lovrinac", prvi put u svojoj povijesti, trebala organizirati po sedam ili osam ispraćaja gotovo svakoga dana, što je ogromno povećanje u odnosu na pet maksimalnih ukopa dnevno u zimskim mjesecima.



Takvu situaciju ne pamti Petar Bilobrk, direktor javne pogrebničke tvrtke, koji nam je već prije izjavio da su bili prisiljeni vratiti djelatnike s godišnjih odmora, radilo se od jutra do mraka bez prestanka, cvjećari su također padali s nogu od posla, a mogli su se čuti njihovi komentari da takvo stanje nije bilo ni za vrijeme Domovinskog rata, ali ni mirnodopske 2015. godine koja je do sada držala rekord sa 130 pogreba u siječnju.



Pravu su muku tako proživljavali svi oni koji su svoje najmilije željeli pokopati na glavnom gradskom groblju gdje se na pogreb tako ponekad moralo čekati i po tjedan dana, što je dodatno produžilo agoniju obiteljima preminulih.



Na kavama i obiteljskim okupljanjima, kao mogući "krivci" takve pojave navode se ekstremno niske temperature koje su nas prilično šokirale i uzdrmale kroz dobar dio prvog mjeseca, a odgovornost se prebacuje i na gripu koja je, što je i, nažalost, dokazano zbog nekoliko smrtnih slučajeva, ove sezone opasnija u odnosu na prijašnje godine.



Moguće uzroke velike siječanjske smrtnosti, kako je objasnila dr. Jasna Ninčević, ravnateljica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, možemo tražiti u velikim temperaturnim razlikama koje teško pogađaju kronične bolesnike, padovima zbog leda i poledice kojih je itekako bilo, što je kod starijih građana moglo uzrokovati upale pluća i slične bolesti, ali i u neumjerenu konzumiranju hrane i pića tijekom proteklih blagdana, što je pogubno za sve one koji imaju probleme sa žuči, dijabetesom i gušteračom.



Siječanj 2017. godine s rekordnih 156 obavljenih sprovoda sigurno će ostati u pamćenju brojnima koji su se morali oprostiti s bližnjima, ali i medicinskim djelatnicima koji su također imali znatno povećan broj intervencija, te radnicima gradskoga groblja.



No, da je riječ o trenutačnom fenomenu, potvrdio nam je Petar Rodić, iskusni koordinator na Lovrincu, kazavši da se stanje posljednjih dana polako stabilizira i vraća u "normalu", ako se gleda prosječan broj sprovoda koji se inače obavljaju u zimskim mjesecima.



Godišnji broj pokopanih na Lovrincu



2016. - 1187

2015. - 1236

2014. - 1148

2013. - 1130

2012. - 1110

2011. - 1064