Željko Kerum najavio povratak na čelo Splita: Ispod Rive ću napravit tunel, do Kaštela most i metro, a umisto otkaza u Banovini ću zaposlit još ljudi

Nakon što je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum iz HGS-a najavio ponovnu kandidaturu za poteštata, opet je zaintrigirao javnost. Jer, na izborima prije četiri godine nije ušao u drugi krug, koji su izborili tadašnji SDP-ovac Ivo Baldasar (SDP) i Vjekoslav Ivanišević iz HDZ-a, tako da mnogi analitičari nisu vjerovali da će Kerum opet u izbornu utrku. Ipak, upravo je to odlučio. O razlozima ponovne kandidature, o planovima za Split, ako bude izabran, te o njegovim novim poslovnim planovima, kao i svim otvorenim pitanjim, porazgovarali smo sa Željkom Kerumom.



Nismo za nacionalnu politiku



Nedavno ste kazali da ste odustali od nacionalne politike, ali ne i od lokalne?



– Nisam ja odustao od politike općenito. Kada sam to rekao, mislio sam da se u ovom trenutku nećemo baviti nacionalnom politikom, jer tu ne možemo niti doprinijeti niti postići neke rezultate.

Jasno je da nacionalnu politiku vode dvije najjače stranke i ponekad netko uleti kao treća opcija, koja dobije određeni broj glasova, kao što je Most, i rijetkost je da tu može još netko uletiti. U ovom trenutku mi iz HGS-a nemamo izgleda u nacionalnoj politici, ali u lokalnoj imamo velike izglede, velike šanse i velike mogućnosti, ali i poziciju da napravimo dobre stvari, za lokalnu zajednicu, i za građanstvo, i za Grad Split, ali i za Županiju splitsko-dalmatinsku.



Kako ste se odlučili ponovno uključiti u izbore za gradonačelnika?



– Radio sam za sebe anketu i po njoj građani Splita žele da opet budem gradonačelnik. I zbog toga sam se kandidirao, naročito nakon što su, susrećući se s građanima, oni kazali "ajde po još jedan mandat, imaš našu podršku". I zaista smatram da imam najviše šanse.



U Županiji s HDZ-om



Ponovno ste najavili kandidaturu za gradonačnika, kao i HGS-ovu listu za Gradsko vijeće. Što je sa Županijom?



– Moj program za ove izbore povezan je s programom iz 2009. godine, kada sam obećao dosta stvari, od kojih sam dosta i napravio, kada sam pobijedio. Ostalo je još stvari koje nismo napravili, ali tada, 2009. godine, političkog iskustva nisam imao. Sada, nakon tih osam godina, puno toga mi je jasnije.



Sada sam razgovarajući s građanima Splita zaključio da građani Splita žele da napravim još jedan mandat, da završim ono što sam počeo 2009. godine. Isto tako, u Županiji ćemo ići za Županijsku skupštinu, a za župana nećemo imati kandidata, već ćemo dati podršku županu Zlatku Ževrnji.



Mi smo u Županiji punih osam godina u koaliciji s HDZ-om i cijelo vrijeme je predsjednik Županijske skupštine iz HGS-a prof. Petroslav Sapunar. Zajedno s HDZ-om mi smo u Županiji napravili dobar posao, uredan, kompletan. I zbog toga nećemo kandidirati nikoga za župana, već podržavmo Ževrnju.



Ajmo pojasniti, u koaliciji ste s HDZ-om u županiji, a zašto niste u gradu Splitu?



– Što se tiče Gradskog vijeća Splita, mi smo nakon moje pobjede 2009. godine prihvatili prijedlog splitskog HDZ-a za koaliciju iako smo mi imali 11 vijećnika, a oni četiri. Nakon toga, Dujomir Marasović, koji je bio šef splitskog HDZ-a, to je opstruirao, krenuo u podmetanja i moje rušenje. Te četiri godine je HDZ završio s tri mandata u Gradskom vijeću, a mi smo imali jedanaest. Imali smo većinu i komotno smo mogli upravljati Splitom, što smo i učinili.



Postoji knjiga od sto stranica, s projektima koje smo napravili, od 2009. do 2013. godine, unatoč podmetanjima Duje Marasovića, Gradskog odbora HDZ-a i njegovih članova, ali i drugih nezavisnih ili zavisnih lista u Vijeću. HDZ je tada pogriješio što nije ispoštovao dogovor o koaliciji u Gradu Splitu.



Nitko neće imati većinu



Imali ste pregovore sa splitskim HDZ-om i prije izbora 2013. godine.



– Isto su učinili na izborima 2013. godine, kada nisu ispoštovali dogovor koji smo imali. Dapače, služili su se neistinama o našem sastanku i dogovoru. HDZ nas je u Splitu izigrao dva puta, a sada nemamo nikakvog dogovora. Kad već spominjemo HDZ, oni su čekali 20 godina da naprave spomenik pokojnome predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. I nije ga napravio HDZ, napravio ga je Željko Kerum. Činjenice se ne mogu izvrćati.



O mojim protukandidatima mislim sve najbolje, svi imaju šanse. Ja smatram da imam najveće šanse za ulazak u drugi krug, o ostalima neću govoriti. No, ako tu podvučemo crtu, 21. svibnja 2017. bit će sljedeća situacija - u Gradskom vijeću nitko neće imati većinu, s koalicijskim partnerima, da će moći donositi odluke, kako on misli.



Kako mislite da će tada biti?



– S brojem mandata u Gradskom vijeću situacija će biti slična kao što je sada. Bit će trke po hodnicima tko će kome dati ruku za njegovu točku na Gradskome vijeću, da ona prođe. Ima 35 vijećnika, i jasno je koliko publike ima HDZ, koliko SDP, koliko ima HGS-Željko Kerum, koliko ostali.



I ja vam kažem, da se skupi 20 ruku, jer 18 je malo, ako jedan ne dođe, opet vam ne prolazi na Vijeću. I zato svatko onaj tko uđe u drugi krug, u najmanju ruku mu nije potrebno sukobljavati se s protukandidatima jer će mu oni poslije trebati, nakon 21. svibnja, da bi podržali njegov proračun, njegov plan i program te donošenje odluka za funkcioniranje grada.

Jer, odluke neće donositi gradonačelnik, nego Gradsko vijeće. On bi trebao imati većinu, da bi mu nešto prošlo, a to je teško. Vidimo što se događalo sadašnjem gradonačelniku, o svima je ovisio, a nije se snašao, prošao mu je mandat, kao da nije bio u Banovini.



Trebao sam stajati pred uredima



Što vam je žao što niste napravili kad ste bili gradonačelnik?



– Krivo mi je što se nisam angažirao, pa čak i ponizio pred vladajućom strukturom na državnoj razini, pred Vladom, i stajao pred njihovim uredima u ministarstvima i tražio suglasnost da dozvole razvoj grada Splita.



Jer Split kao drugi najveći grad u Hrvatskoj nema mogućnosti uzeti sredstva, komercijalni kredit "100 milijuna nečega radi razvoja grada". To treba odobriti Vlada, da bi Grad Split to napravio.



Znači, sve ono što nije u funkciji grada Splita treba riješiti i iz tih sredstava napraviti druge projekte. Kad jedan od kandidata kaže da će on, ako pobijedi, doći u Banovinu i dati većini otkaz jer su oni uhljebi, to je pogrešno. Ja neću davati otkaz nikome, ja ću zaposliti još ljudi.



Jer ljudima u Banovini ne treba davati otkaz, njih treba zaposliti. Na kraju krajeva, ako imamo toliko kotareva, svaki kotar treba imati poslovođu da bi rekao "u ovom kotaru treba to, to i to", i sve to završiti.



A Vlada treba dati suglasnost da Split može uzeti komercijalna sredstva i urediti grad kakav treba biti. Split ne smije stagnirati i ovisiti hoće li na vlasti biti lijeva ili desna. Grad Split je prebogat grad. Od sredstava koje Grad uprihodi, od najma, od komunalnih prihoda, Split može funkcionirati vrhunski.



Za što ćete se konkretno zalagati?



– Gradu Splitu trebaju razvoj, investicije, javni radovi. Ako se nema što raditi, ajmo napraviti sve ceste, ajmo napraviti vrtiće, škole, sve! Javni radovi zapošljavaju ljude, raste potrošnja i otvaraju se radna mjesta. Dakle, nije dobra priča "ti si uhljeb, ja ću ti dati otkaz". Ne! Ako je on uhljeb, netko ga je zaposlio.



Treba ga upitati: Gospodine, koje si struke? Izvoli to radit. Ako ne, prekvalificirat ćemo te. Znači, ja nisam nikada protiv razvoja, nego za razvoj. To je razlika između mene i drugih kandidata. Ja sam iz realnog sektora, znam što ljudi mogu i na koji ih način dovesti u situaciju da ne glavinjaju, nego da taj dan odrade.



Imam deset projekata



Što ćete učiniti u Splitu, ako ponovno postanete gradonačelnik?



- Radi se o deset kapitalnih projekata u gradu. Za te projekte sam pokrenuo puno ljudi iz građevinske, odnosno arhitektonske struke. Gotova su idejna rješenja.



Koji su tih deset kapitalnih projekata?



– Prvo tunel koji će povezati Istočnu i Zapadnu obalu. Ta ideja traje već skoro sto godina, ali nitko nije imao hrabrost upustiti se u to, a to zapravo nije skupo. To se ne radi ispod Rive, nego na kraju Zapadne i Istočne obale. Znači, plastičnu cijev-tunel položilo bi se na dnu gradske luke, a time bi se povezao Zvončac s Bačvicama.



Drugi projekt je Istočna obala, na kojoj je sve izgrađeno, ali na platou gdje je željeznička stanica treba napraviti parkirališta, javne sadržaje, poslovne i turističke sadržaje. Direktno odatle se ide na Poljičku ulicu, odnosno Bračku, koja ide točno do Stobreča.



Treći projekt je lungomare od Žnjana do Stobreča. Četvrto – Vukovarsku ulicu treba dovesti sve do TTTS-a. Peti projekt – most od Splita do Kaštela svakako treba napraviti i povezati ga s tunelom do autoputa, do Vučevice.



Šesti projekt – izgraditi novi starački dom, koji bi bio subvencioniran, s minimalno dvije tisuće kreveta. Ali subvencionirano, dakle, tako da s tom penzijom i subvencijom može pokriti dom.



Sedmi projekt – akvapark je prebitan, jer dosta naše djece ide u Gardaland i troše novac pa je bolje da se izgradi ovdje. On se može napraviti na žnjanskom platou, na području Stobreča ili na Brdima. Time produžujemo sezonu, a to je za cijelu regiju, od Bosne, i cijelu Dalmaciju. Taj akvapark bi imao 200 do 300.000 kvadrata.



Osmi projekt je golf-teren, koji može biti i u Kaštelima ili Sinju, uglavnom na području Splitsko-dalmatinske županije, jer u Splitu nema takvog zemljišta, ali to moraju povući gradonačelnik Splita i župan.

Najbolja stvar je što postoje ljudi koji bi u sve to investirali, a za sve ćemo svakako povući novac iz europskih fondova.



Deveti projekt je metro Split – Kaštela, koji je mala investicija, jer pothodnik postoji.



Deseti projekt – sve gradske firme i kompletnu gradsku administraciju premjestiti u drugi dio Spaladium Arene, za koji postoji građevinska dozvola, samo treba početi graditi. Sredstva za to bi se namaknula prodajom Banovine za hotel, tako da će i to sve koštati – nula kuna.



Za ovo planiram pokrenuti javne radove kojima se može zaposliti više ljudi nego što ih je nezaposleno, nekoliko tisuća ljudi. I ovo može napraviti tko god bio gradonačelnik, ja ili netko drugi. Bez velikih radova nema razvoja.