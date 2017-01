Strašna tragedija u Splitu: gripa usmrtila sedmogodišnju djevojčicu

Koliko gripa može biti za život opasno sezonsko oboljenje nažalost pokazuje i slučaj 7-godišnje djevojčice koja je prije nekoliko dana preminula u KBC-u Split. Ona je nažalost 11. žrtva gripe, odnosno 11. osoba koja je preminula od komplikacija vezanih uz gripu. Najviše ih je, njih šestoro, preminulo u Splitu, a slijedi Zagreb s troje preminulih.



Više od 20 dana nesretna se djevojčica borila za život u Jedinici za intenzivno liječenje djece (JILD) Klinike za dječje bolesti KBC-a Split. U toj borbi za život pomagali su joj svim svojim znanjem i zalaganjem liječnici i medicinske sestre JILD-a, ponajboljeg takvog odjela u Hrvatskoj. Nažalost, unatoč medicinskoj skrbi, pomoći nije bilo.



Prijavljeno 25 tisuća oboljelih

Djevojčica je u bolnicu, kako doznajemo, dospjela u vrlo teškom stanju, nakon što je samo jedan dan imala povišenu temperaturu. Odmah nakon pregleda u ambulanti na Mertojaku upućena je u KBC Split i primljena na JILD, pod sumnjom da se radi o encefalitisu koji je nastao kao komplikacija gripe, i odmah je dobila svu potrebnu terapiju. Ta gripa, koja je i dokazana laboratorijskim nalazom, "napala" je gotovo sve vitalne organe malene djevojčice.Kako doznajemo, u Hrvatskoj je do sada ove sezone gripe prijavljeno više od 25 tisuća slučajeva gripe, no stvarna je brojka zasigurno i veća, budući da mnogi gripu preleže kod kuće i ne javljaju se svojim obiteljskim liječnicima.U ovoj sezoni gripe, koja je umnogome uranila u usporedbi s prošlogodišnjom sezonom gripe koja je bila blaga i koja je došla tek krajem siječnja, prevladava tzv. sezonska gripa ili gripa H3N2.Mnogi u Hrvatskoj, a poglavito u Splitu, o čemu smo već pisali, veliku smrtnost tijekom siječnja ove godine (što se vidi i iz broja osmrtnica u "Slobodnoj Dalmaciji") pripisuju gripi, koja može biti vrlo razarajuće oboljenje. Naime, ona može u tijelu napasti sve vitalne organe, kao što su srce, pluća, mozak, bubrezi... i može prouzrokovati ozbiljne komplikacije, a ponekad i smrt.Razloge povećane smrtnosti od gripe treba prije svega tražiti u izbjegavanju cijepljenja protiv gripe. Naime, mnogi naši sugrađani posljednjih 4-5 godina ne cijepe se protiv ovog sezonskog oboljenja koje može biti smrtonosno, poglavito za starije ljude i kronične bolesnike. Nekada je Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije za sezonu gripe naručivao i dobivao i do 60 tisuća doza cjepiva koje bi iskoristio, i tih su godina smrtnost i komplikacije vezane uz gripu bile rjeđe.



Rizične skupine se trebaju cijepiti

- No, onda je u jednom trenutku nastala kampanja protiv cijepljenja i velika većina ljudi, koji su se do tada cijepili protiv gripe, odustala je od cijepljenja. Umjesto redova pacijenata koji su se željeli cijepiti imali smo slučajeve da bi dnevno samo nekoliko, i to starijih ljudi, željelo obaviti cijepljenje. Zbog toga smo dvije godine zaredom od 60 tisuća doza cjepiva uništili neiskorištenih barem 30 tisuća. I naravno, stvorili smo novčani gubitak... Ta antikampanja je rezultirala znatno manjim brojem cijepljenih, posebno rizičnih skupina, a time možemo dobrim dijelom objasniti i višak smrtnosti od komplikacija gripe - rekla je dr. Jasna Ninčević, ravnateljica Nastavnog zavoda.U Splitsko-dalmatinskoj županiji je do sada u ovoj sezoni gripe evidentirano ukupno 4200 slučajeva gripe, i prema tjednim pokazateljima gripa je u opadanju. Naime, ovaj posljednji tjedan je prijavljeno 1100 novih slučajeva gripe, dok je tjedan prije ta brojka iznosila 1500 slučajeva.I za kraj pitanje, koje iz ovog teksta dolazi samo od sebe. Zašto je baš u Splitu najviše preminulih od gripe, odnosno komplikacija vezanih uz gripu?Moglo bi biti više razloga, a jedan je u revnosti splitskih liječnika koji na pravilan i odgovoran način dojavljuju svaku sumnjivu smrt, odnosno smrt od gripe, koja se evidentira. Drugi razlog bi mogao biti u podneblju u kojemu živimo. Recimo u Hong-Kongu postoje dva vrhunca gripe. Jedan je u zimskom periodu, kada su temperature mnogo niže od uobičajenih, a drugi je u ljetnom periodu kada je vrijeme vrlo vlažno. Naime, gripi pogoduje velika hladnoća, kada se ljudi okupljaju u zatvorenim prostorima koji se ne razvjetravaju i vlažno vrijeme, koje je svojstveno za krajeve uz more, i u primorskim krajevima je uvijek veći broj oboljelih od gripe.



U Europi premine 36 tisuća ljudi

Prije 20-ak godina Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je višak smrtnosti u sezoni gripe pripisivala smrtnosti od gripe. Dakle, ovo povećano umiranje u Hrvatskoj, a posebice u Splitu, mnogi pripisuju gripi i komplikacijama vezanim uz nju.Europski Centar za kontrolu zaraznih bolesti barata informacijom da u Europi godišnje od posljedica gripe premine 36 tisuća ljudi, odnosno identično broju poginulih u prometnim nesrećama. Razmjerno toj brojci, broj smrtnih slučajeva vezanih uz gripu u Hrvatskoj bi godišnje iznosio nekoliko stotina.Broj do sada evidentiranih smrtnih slučajeva u Hrvatskoj od gripe zasigurno nije stvaran, pogotovo ako se zna da je gripa "okidač" za sve kronične bolesti. Uz to, u Hrvatskoj postoji i vrlo kompliciran sustav prijavljivanja bolničkih smrti od gripe, jer se u takvom slučaju mora ispunjavati obrazac od četiri stranice u kojem se mora navesti da je netko preminuo od gripe. U današnjem vremenu, kada u Hrvatskoj nedostaje "more" liječnika i medicinskih sestara, teško da netko ima vremena ispunjavati obrazac od četiri stranice kako bi dokazao da je netko preminuo od gripe. Stoga je broj preminulih od gripe zasigurno podcijenjen.