Splićanima je na raspolaganju nova taksi usluga 'Go Green', a istoimena udruga početak rada slavi na način da građanima nudi besplatne vožnje do srijede u ponoć.



Uz naručivanje preko kontakt telefona 772-772, uskoro bi trebala profunkcionirati i mobilna aplikacija slična onoj koju ima Uber, a kako tvrde iz 'Go Greena', cijena koju nude najniža je u Hrvatskoj, start je šest kuna, a svaki idući kilometar naplaćuje se po šest kuna.



Mahom su u pitanju mlađi uniformirani vozači, zanimljivo među njima su i dvije žene, a na ulicama trenutno imaju 15 mahom hibridnih vozila. No uputili su javni poziv kolegama taksistima da pristupe njihovu udruženju.



- Među nama ima već 'starih' taksista koji su prepoznali našu ideju i želju da uvedeno promjene na tržištu taksi usluga u Splitu. Mi smo u potpunosti legalna taksi služba koja ispunjava se uvjete propisane zakonom, a dozvole za rad izdao nam je Grad. Želja nam je modernijom uslugom i nižim cijenama taksi učiniti dostupnijim građanima - rekao je Jurica Prgomet, predsjednik udruge, najavivši da će za Splićane iste cijene vrijediti i tijekom ljetne sezone, za što će od vozača trebati tek zatražiti loyality karticu.



Podršku dolasku konkurencije dao je i Lovre Ćatipović, predsjednik Auto taksi sekcije pri Udruženju obrtnika.



- Mi smo legalna konkurencija postojećim taksistima, a cijene smo uspjeli sniziti na način da naša vozila neće raditi prazne kilometre vraćanjem na stajališta, već će na mjesto završetka vožnje čekati idući poziv – otkrio je Miljenko Marinić, tajnik udruge 'Go Green'.



Nakon rada u pekari, na potpuni preokret u karijeri odlučila se Edina Ibrahimović, koja se naravno istaknula među kolegama taksistima.



- Napravili smo probne vožnje i svi ljudi su se pokazali iznimno pristojnima. A upravo je rad s ljudima bilo ono što je presudilo u odluci da počnem voziti taksi. Bude zanimljivih reakcija kada ugledaju ženu za volanom, ali ne bojim se neugodnosti, dapače, to što sam žena može mi biti samo prednost koja će donijeti više posla – govori Edina.