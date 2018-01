Makarski policajci požalili se na šefa: Govori nam da smo idioti i kreteni, zbog njega nam je život nemoguć! Svakodnevno ispija kave po sat vremena, a ljeti renta apartman u službenoj odori!

Već dva mjeseca kuha se veliko nezadovoljstvo dijela policijskih službenika PP Makarska načinom rada i rukovođenjem Stipe Žige koji je već godinama pomoćnik načelnika ove postaje za temeljnu policiju.



Žigo inače radi rasporede rada za sve djelatnike osim za krim-policiju te postaje, a upravo zbog tih njegovih rasporeda u kojima policajci nikada ne znaju unaprijed kada će i koliko raditi te zbog toga ne mogu imati svoj privatni život, leži najveći problem.



Nezadovoljstvo Žigom kulminiralo je predstavkom dijela policajaca PP Makarska u kojoj se navode i primjeri nekoliko policijskih službenika koji potvrđuju njihove tvrdnje. Tako je jedan službenik, kako stoji u predstavci, radio tri smjene zaredom po 12 sati te je u tjednu radeći dvije smjene po dvanaest i četiri po osam sati skupio 56 radnih sati, što je po njima kršenje pravila kolektivnog ugovora.

U četiri dana 44 sata

Navode se i primjeri još nekoliko policijskih službenika, u kojima se ističe da je jedna policajka prema Žiginu rasporedu odradila četiri noćne smjene i ni jednu po danu, čime nije ostvarila pravo na plaćeni turnus i 24-satni odmor, nego se odmorila samo 12 sati i ponovno otišla raditi novu noćnu smjenu. Navodi se i primjer da je jedan policijski službenik u četiri dana odradio čak 44 sata bez dana slobodnog.



Policajci se u predstavci tuže da ne znaju doslovce kad i kako rade jer pretpostavljeni Žigo ne pravi rasporede sedam dana unaprijed, nego sve mijenja na dnevnoj osnovi.



U predstavci se tuže i na pogodovanje nekim policijskim službenicima od strane Žige, dok se njih ostale maltretira do razine da ne mogu planirati svoj privatni život.



Druga stvar koju u predstavci protiv Žige policajci ističu je njegov neprofesionalan odnos prema njima prililikom otpreme službe, kada na njih viče i galami riječima: "Budale, kreteni, idioti, vidjet ćete kako ćete raditi, nećete imati slobodno vrijeme kad vi hoćete!", a dosta ovih Žiginih uvreda zabilježili su i u audiozapisima.



Predstavku su nezadovoljni policajci poslali načelniku PU SD Slobodanu Marendiću, Uredu za unutarnju kontrolu MUP-a te Sindikatu policije, Nezavisnom sinidkatu djelatnika MUP-a i Nacionalnom sindikatu policije čiji su oštećeni članovi. Predstavke su, da budem točniji, upućene povjerenicima tih sindikata Anti Šućuru, Jurici Šitumu iEugenu Ujeviću.



U predstavci se navodi da Žigi također nije strano dočekivati goste u svom privatnom apartmanu koji iznajmljuje turistima, i to ne u civilu, nego u službenoj policijskoj odori!? Navodno je to ovo ljeto napravio najmanje 5-6 puta.

Policajci su navodno odgovornima dostavili i Žiginu tablicu rasporeda njihova rada kojom potkrepljuju svoje tvrdnje, a koju će sigurno proučavati djelatnici Unutarnje kontrole MUP-a.



- Ako nas načelnik PU splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić i naši sindikati čiji smo članovi ne zaštite, cijela Hrvatska će imati priliku čuti kako jedan "ugledni" pomoćnik načelnika PP Makarska psuje na svoje djelatnike i kako ih vrijeđa i omalovažava. Dosta je više da nas polupismeni rukovoditelji s mostarskim diplomama vrijeđaju i omalovažavaju, da nas se svaki dan kontrolira i maltretira, a dotle Žigo s nekolicinom službenika ama baš svaki dan, a to traje punih devet godina, po sat i pol vremena pije kavu u obližnjim birtijama sa svojim vjernim suradnicima - ističu nezadovoljnici.



S ovom predstavkom smo upoznali odgovorne u MUP-u, a tražili smo da nam odobre razgovor i s prozvanim Stipom Žigom i s načelnikom PU SD Slobodanom Marendićem.

Božinović: U tijeku provjere

Iz kabineta ministra policije Darka Božinovića dobili smo sljedeći odgovor: "Vezano uz upit koji ste dostavili Ministarstvu unutarnjih poslova u sjedištu, kao i Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj, možemo vam potvrditi da su nadležne službe zaprimile anonimnu predstavku koju navodite u svom upitu.



Kako su u tijeku provjere navoda, nismo u mogućnosti odobriti vam razgovore s gospodom Marendićem i Žigom kako ne bi utjecali na konačni nalaz i mišljenje službi koje provode postupak."



Dubravko Jagić:

Kolektivni ugovor mora se poštovati​

Najbrojniji i najjači sindikat u MUP-u- Sindikat policije Hrvatske, čiji je čelnik Dubravko Jagić, ističe da se odredbe kolektivnog ugovora za državne službenike moraju poštovati.

- Između dva radna dana službenik ili namještenik ima pravo na 12 sati odmora te tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno (a ako se ne može iskoristiti u tom tjednu, mora mu se omogućiti najkasnije u roku od 14 dana). Ako se potvrde navodi iz predstavke, trebalo bi pristupiti sankcioniranju rukovoditelja.