Otkad je krajem srpnja prošle godine ministar turizma Gari Cappelli izmijenio i dopunio stavku u pravilniku o posebnim uvjetima koja se odnosi na radno iskustvo zaposlenih u turističkom uredu turističkih zajednica na svim ustrojstvenim razinama u Hrvatskoj, postati direktorom ureda TZ-a općine i grada prestala je biti "nemoguća misija".



Novitete u pravilniku, nažalost, nisu svi uočili. Tako je prije nekoliko dana Turističko vijeće Turističke zajednice Općine (TZO) Podgora, čiji je predsjednik općinski načelnik Ante Miličić, raspisalo natječaj za izbor novog direktora TZ-a. U uvjetima za prijavu i dalje stoji "stara" stavka o radnom iskustvu.



Naime, umjesto dotadašnje tri godine radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima s područja turizma, kandidat za direktora ureda TZ-a grada mora imati samo tri godine iskustva u poslovima turizma. Izmjena i dopuna odrazila se i na kandidata za direktora ureda TZ-a općina. Prije korektura pravilnika u srpnju potencijalni direktor morao je imati najmanje godinu dana radnog iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima u turizmu, što se promijenilo u "najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima s područja turizma".



Ostali uvjeti koje kandidat mora ispunjavati jesu da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij, mora izraditi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu, aktivno znati jedan svjetski jezik, znati se služiti računalom i imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, što nije eliminirajuće jer ga je moguće položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na dužnost.



Aktualni direktor Marijan Vela, koji uskoro odlazi u mirovinu, rekao nam je da ni on ni vijeće nisu znali za promjene pravilnika i da su članovi vijeća natječaj raspisali po staroj verziji.



- Nismo ni znali za te izmjene, ali mislim da nema bitne razlike bez obzira na to - kaže direktor Vela, s kojim se ne slažemo. Upozoravamo ga da bi baš ta "sitnica" mogla bitno utjecaji na broj prijavljenih kandidata na natječaj. Vjerojatno se neki od njih baš zbog tih godinu dana iskustva na rukovodećim ili upravljačkim poslovima u turizmu neće ni prijaviti.



- Ne znam sad kako bismo to mogli ispraviti. Već je objavljeno na Zavodu za zapošljavanje i u novinama. Moram razgovarati sa članovima Turističkog vijeća i vidjeti možemo li to uopće promijeniti sada kad je natječaj već raspisan - kaže Vela te dodaje:



- Dosta se ljudi interesiralo za natječaj, a hoće li ih se veliki broj prijaviti – ne znam. Dosad nam nije došla nijedna molba - poručio je Vela za kraj.