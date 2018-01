Nevjerojatni komunalni 'pothvat' u Makarskoj: izgradili novu zgradu 'Vodovoda', ali bez - kanalizacije!

Nova poslovna zgrada lokalne komunalne tvrttke, u nedostaku kanalizacije, koristit će septičku jamu



Punih tridesetak godina govori se o potrebi premještanja direkcije makarskog "Vodovoda" na novu lokaciju, a u lipnju 2016. počela je izgradnja poslovne zgrade na predjelu Bilaje.



Objekt površine oko 1000 metara četvornih već je neko vrijeme završen na zemljištu koje je dijelom bilo u vlasništvu te komunalne tvrtke, a dio je otkupljen.



Projekt arhitekta Ive Marinovića vrijedan je 7,5 milijuna kuna, a imat će suvremeno veliko skladište, mehaničku i bravarsku radionicu u prizemlju, te prostore za radnike poput garderobe, sanitarnih čvorova i dnevnog boravka na istoj etaži.

Još dva kata su nad prizemljem izgrađena. Na prvome će, kada se usele, biti centar za daljinsko upravljanje sustavom i tehnički sektor, a na drugom opći sektor, računovodstvo, ured direktora i dvorana. Preseljenje je optimistično bilo planirano u travnju prošle godine, međutim "zeznuo" ih je teleoperater koji im nije na vrijeme prikopčao liniju.



Telefonske linije



- Malo nam se iskompliciralo s telefonskom linijom koju je trebalo proširiti od susjednog trgovačkog objekta. Kopati se tijekom sezone nije moglo i tim radovima se pristupilo tek poslije sezone. "T-comu" to očito ne ide baš najbrže pa se razvuklo. Ali za mjesec dana bismo se, ako se nešto ne zakomplicira, napokon trebali useliti u novu zgradu - pojašnjava Šimun Borić, direktor "Vodovoda".



Zeznulo je njih,međutim, još nešto osim telefonskih linija.



Zgrada ima još jedan, ne baš tako mali nedostatak, a to je nepostojeći kanalizacijski sustav, pa bi se fekalije trebale zbrinjavati u septičkoj jami! Ta činjenica je više nego apsurdna budući da je riječ o zgradi u koju će useliti tvrtka u čijem je djelokrugu i odvodnja otpadnih voda.



No, prema riječima direktora Borića, izgradnja kanalizacijskog sustava nije ovisila o njima.



- Često se moglo čuti da se spominje, pogotovo u političkim krugovima, da "Vodovod" nije u stanju ni zgradu s kanalizacijom napraviti. Međutim, to nije bilo do nas, a da jest, odavno bi već bilo napravljeno. S izgradnjom kanalizacijskog sustava smo došli do trgovačkog centra "Kaufland" na predjelu Volicija. Dalje nismo mogli proći i i dalje ne možemo sve dok se na tome mjestu ne napravi cestovna petlja. Bili smo na nekoliko sastanaka s predstavnicima "Hrvatskih cesta", ali još uvijek ništa od toga. Lokacijska dozvola nas čeka, ali ne možemo ništa početi dok se ne bude znala konačna varijanta petlje - dodaje Borić, koji naglašava kako poput njih ni obližnji "Super Konzum", ali ni sve kuće u tom dijelu grada nemaju kanalizaciju.



Nova poslovna zgrada "Vodovoda" će se, poput ostalih objekata u susjedstvu, do rješenja tog nedostaka "krpati" sa septičkom jamom.



S obzirom na broj zaposlenih, imat će ekipe u cisternama za odvodnju fekalija poprilično posla. Sva sreća da se na tome mjestu netko prije nije "dosjetio" izgraditi hotel.



Čekaju mlade



Novu investiciju javna tvrtka financira vlastitim novcem, a dio planiraju osigurati prodajom postojeće zgrade u centru Makarske nakon što se iz nje isele. Na aktualnoj lokaciji "Vodovod" djeluje već pola stoljeća. Broje točno 87 radnika, a najava za novim zaposlenjima nakon ulaska u novo prostranije izdanje baš i nema. Trenutno su okupirani izmjenom strukture djelatnika.

- Možda bude koji čovjek više kad se preselimo, ali trenutno radimo na izmjeni kadrovske strukture. Dosta nam zaposlenika ide u mirovinu, a mi gledamo da umjesto njih zaposlimo mlade s višim obrazovnim stupnjem - tvrdi direktor.



Makarani još uvijek mogu svoje račune za potrošenu vodu plaćati dolaskom u aktualnu zgradu tog komunalnog poduzeća, međutim, to će se promijeniti preseljenjem u novu zgradu na Bilajama.



Svi će se tada morati "prebaciti" na internetsko bankarstvo, trajne naloge ili plaćanje u bankama, Fini, odnosno u poštanskim uredima. Ni Makarani po tom pitanju uskoro više neće biti privilegirani.