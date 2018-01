Počelo suđenje bivšem HDZ-ovom gradonačelniku Omiša, cijelo je vrijeme odsutno gledao kroz prozor

Više od godinu dana nakon što je USKOK podigao optužnicu zbog zlouporabe položaja i ovlasti, na splitskom Županijskom sudu u četvrtak se u sudnici suca Vladimira Živaljića kao okrivljeni pojavio bivši HDZ-ov gradonačelnik Omiša Ivan Škaričić.



USKOK ga tereti da je kao gradonačelnik Grada Omiša u periodu od 10. srpnja 2008. godine do 12. ožujka 2013. godine s tvrtkom "Modus d.o.o." zaključio dva ugovora o istraživanju javnog mnijenja, iako je, stoji u optužnici, "bio svjestan da Gradu Omišu takva istraživanja nisu bila potrebna".



Tako je Grad Omiš na osnovu ugovora iz srpnja 2008. godine navedenoj tvrki po dva računa isplatio ukupno nešto manje od 20 tisuća kuna, a po ugovoru iz ožujka 2009. godine ispostavljena su tri računa koje je grad platio.



Tako je po računu iz travnja 2009. isplaćeno 19.850 kuna, po računu od 31. siječnja 2013. godine 20.338 kuna i po računu iz ožujka iste godine nešto više od 20 tisuća kuna tako da se ukupna šteta cijeni na više od 80 tisuća kuna.



Na početku suđenja Škaričić je rekao da se ne osjeća krivim i da će obranu dati na kraju postupka, a onda je na klupu za svjedoke sjeo Ivan Kovačić, također sada bivši gradonačelnik Omiša, nekadašnji ministar uprave te potpredsjednik Vlade i saborski zastupnik MOST-a s trenutno zamrznutim mandatom.



On je kazao da je nakon preuzimanja vlasti u Omišu kao nezavisni kandidat krenuo u analizu financijskog stanja grada, a posebno dugovanja i obveza grada koje su tad iznosili oko 24 milijuna kuna po neplaćenim računima te oko 6,5 milijuna kuna prema bankama.



- Uočio sam da su računi tvrtke Modus odmah plaćeni i to mi je bilo čudno obzirom da su postojali i drugi računi s većim iznosima koji su bili godinu i više na čekanju. Pitao sam službe u Gradu o čemu se radi i utvrdili smo da se radi o nekakvim predizbornim analizama s tim da ništa od tih analiza nije protokolirano da je stiglo u Grad niti smo našli ugovore, već samo račune. Zvao sam tu tvrtku, javio mi se neki muškarac i kazao da će poslati rezultate, no nikad to nije napravio, a poslije se više nikad nije javio na pozive. Koliko znam, prije ovih datuma koji se navode u optužnici, nije bilo nikakve poslovne suradnje između Grada i "Modusa" - kazao je Kovačić.



Kad mu je sudac Živaljić pokazao račune (na kojima kao dio loga ispod crteža stisnutih ruku stoji natpis "Pobjedničke strategije za lokalnu samoupravu" - op.a.) i pitao ga što mu je tu bilo sumnjivo, Kovačić je rekao da se takve stvari ne smiju plaćati javnim novcem.



- Neka to stranke plaćaju, zašto bi građani? - istaknuo je Kovačić.



Okrivljeni Škaričić cijelo je vrijeme pomalo odsutno gledao kroz prozor odavajući dojam zbunjenosti.



Suđenje se nastavlja.