Mrtav, ali i dalje dužan: djedu koji je u grobu stižu ovrhe za barku koju je prodao - prije 13 godina

Dok Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije unaprijedilo sustav obračuna naknada, bizarne opomene pred ovrhu nisu stizale pokojnom Dinku Staničiću iz Baške Vode.

Čitavo desetljeće sve je odlično funkcioniralo... Barku je prodao prije trinaest godina, ali kuverte s logom ministarstva od 2015. poštar uručuje njegovoj unuci Lei. Unutra budu po dvije uplatnice – naknada za sigurnost plovidbe i naknada za upotrebu pomorskog dobra. A ni pomorca, ni barke, ni veza.

Lea ih, naravno, ne plaća. Slaže ih u škafetin po godinama i datumima jer tako joj je savjetovao, kaže, onaj tko je prije tri godine podigao slušalicu telefona za upite građana, naznačenog na poleđini prve pristigle uplatnice.

Krivo su ih 'svitovali'

– Djed je brodicu prodao 2005. godine, umro prije četiri, a račune imam za 2015., 2016. i 2017. godinu. Za 2014. godinu nemam, ne znam je li dolazilo jer nismo živjeli na ovoj adresi. Rekli su nam da možda brodica ili vez nisu odjavljeni s njegova imena u sustavu, i da pošaljemo izvod iz matice umrlih, smrtni list ili kopiju ostavinske i da račune ignoriramo. To je bilo prije tri godine. Poslušali smo ih. I sad su nam poslali opomenu pred ovrhu. Opet na njegovo ime – prenosi nam Lea mudre savjete iz ministarstva, pokazuje nam sve te papire, kazuje kako je djed Dinko bio "picajzla" oko papirologije, odjavljivao je kuda god se moglo i što se moglo.



– Možda onaj tko je kupio brod nije prijavio na sebe, ne znam tko je to bio, nemam koga ni pitati. Deset godina nama nikakvi računi nisu stizali. A pogledajte sad ovu opomenu... – pokazuje nam Lea, pa čitamo skupa bizarni ulomak naslovljen za nekoga koga – ponavljamo – nema, za nešto čega nema.

– Ako do 19. siječnja 2018. godine predmetno dugovanje ne bude podmireno tako da se obavi uplata prema dolje navedenim podacima za plaćanje, pokrenut ćemo ovršni postupak koji će obvezniku plaćanja prouzročiti dodatne troškove i neugodnosti – stoji u istaknutom dijelu dopisa. Lea je uporno zivkala onaj broj s uplatnice, veza je često, kaže, zauzeta, a kad se konačno netko javio, kazali su joj da se ne brine jer nije jedina koja zbog toga zove.

– Ah, onda u redu – odahnula je.

I mi smo htjeli da nam to netko iz ministarstva kaže. Iznijeli smo im ovaj problem, ništa precizno nismo dobili, nego da će se oni Lei javiti, no provukao se kroz dopis glasnogovornice Ane Matijašević zanimljiv podatak.

– Prosječno svake godine ispostave se računi za oko 115.000 brodica i jahti, od čega se 75 posto uredno i na vrijeme plati. Za sve one koji to nisu napravili, krajem prošle godine poslane su opomene uz naznaku mogućeg pokretanja ovršnog postupka – stoji u odgovoru.

Složit ćete se, to implicira da je onih 25 posto neplaćeno, što bi bilo ugrubo 28.750 uplatnica. Naknada. Opomena pred ovrhu. Papira identičnih onima iz Leina škafetina.

Doznajemo i kako je 2014. godine uspostavljen centralizirani sustav obračuna naknada za upotrebu pomorskog dobra i naknada za sigurnost plovidbe. Odnosno, naknada za vlasnike brodica i jahti upisanih u očevidnike brodica i upisnike jahti. Njih vode lučke kapetanije i ispostave lučkih kapetanija. Baš se to poklopilo s godinom kad su prvi put, nakon deset godina, počele stizati uplatnice za pokojnika.

Nikako da ažuriraju

Iz Ministarstva kažu da su s ciljem ažuriranja podataka u elektroničkim upisnicima poduzeli niz mjera. Izdvajaju da je prije dvije godine objavljen javni poziv kojim se vlasnike plovila poziva da dostave OIB i prijave promjene prebivališta.

Čudno da to nije upalilo.

Napravili su, kažu, i rubrike na internetskoj stranici gdje se građanima sugerira što napraviti kako bi se riješili najčešći problemi s obračunima naknada, uveli su i javni pretraživač plovila.

– Ove mjere polučile su određene rezultate, međutim još uvijek postoji značajan broj plovila s neažurnim podacima, pa bismo i sada željeli iskoristiti priliku za podsjećanje vlasnika koji to nisu učinili, da dostave svoj OIB lučkim kapetanijama i ispostavama – pozivaju iz Ministarstva.

Lea je, kaže, još prije tri godine poslala dokumente koje su tražili.