Ipak će neko odgovarati zbog činjenice da 400 tisuća ljudi danima nije imalo pitku vodu: Ministarstvo zdravstva pokrenulo postupak protiv splitskog 'Vodovoda i kanalizacije'!

U Splitu je, prema informaciji iz "Vodovoda i kanalizacije", prošle godine tri puta ograničena isporuka pitke vode – tj. preporučeno je njezino prokuhavanje – dulje od 24 sata: u ožujku, studenome i prosincu.

Ako ćemo vjerovati Ministarstvu zdravstva, protiv splitskog "Vodovoda i kanalizacije" pokrenut je prekršajni postupak zbog kršenja članka 20., stavak 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.



Budući da mnogi od vas dane ne provode čitajući zakone, pa tako ni ovaj spomenut u prethodnoj rečenici, citirat ćemo dotični članak i pripadajući stavak: "Ako ograničenje isporuke vode traje više od 24 sata, pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe mora osigurati potrošačima opskrbu vodom na drugi način."



Inspekcijski nadzor



U prekršajnim odredbama istog zakona stoji da će se novčanom kaznom od 50 do 100 tisuća kuna prekršajno kazniti pravna osoba kada "ne osigura na drugi način opskrbu vodom za ljudsku potrošnju ako ograničenje isporuke vode traje više od 24 sata". Za isti prekršaj može biti kažnjena i "odgovorna osoba u pravnoj osobi", i to novčanom kaznom od pet do 20 tisuća kuna.



Osim informacije o pokretanju prekršajnog postupka, iz Ministarstva zdravstva izvijestili su nas da je Sanitarna inspekcija "izvršila inspekcijski nadzor u trgovačkom društvu 'Vodovod i kanalizacija Split', u kojem je utvrđeno da predmetna pravna osoba u slučaju zamućenja vode na području Splita nije osigurala potrošačima opskrbu vodom na drugi način, ako je ograničenje isporuke vode trajalo više od 24 sata".



Uz to, "donesena je upravna mjera kojom je pravnoj osobi naređeno da potrošačima osigura vodu za ljudsku potrošnju na drugi način ako je ograničenje isporuke vode trajalo više od 24 sata".



U Splitu je, prema informaciji iz "Vodovoda i kanalizacije", prošle godine tri puta ograničena isporuka pitke vode – tj. preporučeno je njezino prokuhavanje – dulje od 24 sata: u ožujku, studenome i prosincu. Uzrok je bilo prekomjerno zamućenje vode nakon kiša, a "Vodovod" nije osigurao adekvatan zamjenski način opskrbe.



Nemaju saznanja



No, Božidar Čapalija, njihov pomoćnik tehničkog direktora za vodoopskrbu, ovaj put je osigurao zanimljiv obrat na kraju teksta. Upitali smo ga kako ubuduće namjeravaju građanima isporučiti pitku vodu bude li novih zamućenja, te ga zamolili za komentar prekršajnog postupka.



Evo Čapalijinog odgovora: "1. Svako ograničenje isporuke vode duže od 24 sata VIK će riješiti na način da korisnicima osigura alternativnu vodoopskrbu svim raspoloživim sredstvima, sve prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju. 2. Nemam saznanja o pokrenutom prekršajnom postupku pa isti ne mogu komentirati."