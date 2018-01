Neobična akcija HGSS-a kod Imotskog: pas preskočio zaštitni zid i sunovratio se niz liticu prema Modrom jezeru, od smrti su ga dijelili centimetri

Zanimljivu i do sada neviđenu akciju imali su članovi HGSS-a na središnjoj Velikoj vidilici imotskog Modrog jezera. Naime mlađi bračni par u šetnji je s uzice pustio svoga kućnog ljubimca Aljaškog malamuta.



Pas se zaigrao i u jednom trenutku preskočio zaštitni kameni zid koji dijeli vidilicu od provalije,te se sunovratio tridesetak metara niz strmu liticu. Zaustavio se svega pola metra od velike provalije koja vodi prema Modrom jezeru. Preplašeni vlasnik sam se htio spustiti kako tvrde očevici, no ipak je prevladao razum pa su pozvani djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Imotski,a ovi su poziv proslijedili HGSS-u.



Srećom, upravo u neposrednoj blizini Modrog jezera održavala se međustanična vježba potražnih timova iz Hgss-A Stanice Šibenik,,Split, i Makarske uz kolege iz Hercegovačke gorske službe spašavanja Mostar.



Ubrzo je uslijedila akcija spašavanja,pa su iskusni spasioci uspjeli u posljednji trenutak izvući nesretnog psa. On je, ustvari, bio vrlo pametan. Nije se micao na strmoj stijeni, već je stajao kao ukopan, znajući da mu samo mali pokret donosi smrt u provaliji.



Na svu sreću pas nije imao ozbiljnije ozlijede,a iskusni članovi HGSS-a ,posebno oni iz Imotskog i ovoga puta upozoravaju vlasnike kućnih ljubimaca da ih ne puštaju s uzice u blizini strmih rubova Modrog jezera.