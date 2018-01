Tjedan pred nama uglavnom u znaku oblaka i kiše, evo kada će u Dalmaciji opet zasjati sunce

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije u ponedjeljak se očekuje djelomice sunčano vrijeme, uz malu mogućnost za mjestimice malo kiše.



Puhat će slaba do umjerena bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 8, u unutrašnjosti između 2 i 5, a najviša dnevna od 7 do 11 stupnjeva, piše HRT.



Na južnom Jadranu promjenljivo oblačno, mjestimice s kišom, osobito prema otvorenom moru. Puhat će slab do umjeren istočnjak i jugo. Temperatura uglavnom između 6 i 11.



Na Jadranu u utorak i srijedu promjenljivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, pri čemu ponegdje može biti i izraženijih pljuskova. U četvrtak djelomice ili pretežno sunčano.