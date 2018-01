Početak radova na nadvožnjaku iznad solinske obilaznice pokraj "Salona Malla" bio je u srijedu ujutro obilježen postavljanjem prometnih znakova i druge opreme s jedne i druge strane samog raskrižja.



Riječ je o znakovima kojima "Cestar", kao izvođač radova, moli građane da, zbog građevinskih radova, od srijede tu više ne parkiraju. Malo žešći početak sigurno je omela velika kiša u srijedu ujutro, tako da je promet na tom dijelu zatvoren tek u poslijepodnevnim satima. To u praksi znači da nije u funkciji ni jedno skretanje i da se može voziti samo prema Solinu i Splitu.



Podsjetimo, početak radova je dogovoren nakon što su "Hrvatske ceste" (HC) i Grad Solin u ponedjeljak sklopili sporazum o pitanjima oko izgradnje spomenutog nadvožnjaka kod "Salona Malla", prema kojem su iz HC-a pristali da raskrižje ipak dobije i cestovne spojeve s obilaznice na Matoševu ulicu (Mravinačku cestu) iz smjera Splita, te skretanje iz smjera solinskog "Tommyja" udesno prema Splitu.



Iako promet ujutro nije odmah bio zatvoren, autobusne linije koje voze inače tim dijelovima grada su, kako je iz "Prometa" i najavljeno, krenule po novom prometnom režimu.



No, kako smo imali prilike čuti, ljudi se bune jer od solinske Širine pa sve do splitskog Smokovika nema nijedna autobusna postaja, nadajući se da će "Promet" idućih dana nešto riješiti i po tom pitanju.



Naime, vozila javnog prijevoznika na linijama 1 i 5 (stara 5a), te 16 i 22 sa solinske Širine ne voze više preko Meteriza i "Tommyja" u Matoševoj, nego izravno obilaznicom prema Splitu, te je zato prvo stajalište na Smokoviku.



Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević kazao nam je kako će se redovito pratiti situacija na spomenutom raskrižju i radovima, te je pozvao sve sudionike u prometu na oprez i strpljenje.



Kakva će biti protočnost prometa s novom, privremenom regulacijom prometa, vidjet ćemo idućih dana...