Ruševina dobiva novi život: u bivšoj tvornici sardina gradit će se - stanovi

Iako slovi za primjer ranoindustrijske arhitekture u našim krajevima, zbog čega je pod preventivnom zaštitom Ministarstva kulture, bivša tvornica sardina u Vrboskoj na otoku Hvaru (1894.) se još prije sedam godina započela doslovno urušavati.



Tadašnji općinski načelnik Ivo Milatić, sada državni tajnik za energetiku, onda je vrlo energično negodovao općenito zbog postupanja s vrijednom imovinom u središtu poznatoga hvarskog odredišta, naglasivši da u svakom slučaju ne bi bilo dobro da "Fabrika", ali i neki drugi objekti, doslovno u raspadajućem stanju kao prava rugla i svojevrsna antipropaganda turizmu dočekaju novu (nadolazeću) sezonu.



Naravno, i "Slobodna" je krajem 2010. upozorila na stanje atraktivne "Fabrike", no što se od tada do danas dogodilo - ama baš ništa, povijesno zdanje je praktički na tlu. Čeka se samo dan kada će na zemlju pasti i golemi dimnjak. Od primjera ranoindustrijske arhitekture već sada nije ostalo ništa, a turizmu su nesumnjivo nanesene goleme štete.



Gosti se jednostavno čude da je ovaj spomenik života i privređivanja na škoju morao završiti ovako, neke je pak radoznalost nagnala da zavire o čemu se radi i sva je sreća da pri tom nitko od njih nije nastradao. Zbog svega toga i Vrbovljanima je ovih dana "kap prelila čašu", grintavi su i pitaju kada će svemu ovome doći kraj.



- Općina Jelsa prati situaciju s bivšom Tvornicom ribe, također smo u stalnom kontaktu s njezinim vlasnikom iz Italije, pa i Draženom Colnagom, ovlaštenim arhitektom iz Splita. Nedavno je Talijan bio ovdje i upoznao nas o pribavljanju lokacijske dozvole, priopćivši da su mu i konzervatori dali potrebne suglasnosti za uređenje, odnosno rekonstrukciju tog objekta u kojem kani izgraditi 25 stanova. Projekt smo vidjeli, "Fabrika" će uglavnom zadržati prijašnji izgled, istodobno će se urediti okoliš i sve to zaista odlično izgleda, pa se i mi radujemo da će sami centar Vrboske ipak doživjeti bolje dane - kazao je Nikša Peronja, načelnik Općine Jelsa.



Međutim, ljudi iz Male Venecije žele znati kada će radovi konačno započeti, a poteštat odgovara da je i investitoru stalo da se projekt realizira čim prije. Svjestan je stanja objekta, te da je kao takav i sa sigurnosnog aspekta nepoželjan u prostoru. Trenutno je angažiran na dobivanju kredita, a ako u tome ne uspije, onda ostaje opcija prodaje drugom vlasniku.Podsjetimo da je "Fabrika" s radom prestala davne 1972., da bi zatim bila dodijeljena PZ-u "Vrboska", a njezinim pripajanjem hotelskoj tvrtki "Vrboska" d.d. i imovina je prenesena na to poduzeće.Jedno vrijeme je u zgradi bila drvodjelska radionica da bi tijekom privatizacije njezin vlasnik postao splitski poduzetnik, koji je potom prodaje tvrtki "Kubika" d.o.o. iz Splita.No, nas je zanimalo što nam o projektu obnove mogu reći u Uredu ovlaštenog arhitekta.- Potvrdit ćemo da smo svojedobno za tvrtku "Kubika" izradili projektnu dokumentaciju što se odnosi na rekonstrukciju i renoviranje "Fabrike" u Vrboskoj. U daljnjem postupku je temeljem nje i dobivena lokacijska dozvola sa svim potrebnim suglasnostima, ali se nakon toga odlukom vlasnika odustalo od ishođenja potvrde glavnog projekta. Dakle, to bi bilo sve što znam, jer sam ja kao arhitekt, odnosno glavni projektant, bio ovlašten isključivo za pribavljanje potrebnih dozvola i akata za građenje. Budući da nemam ulogu pravnog ili poslovnog savjetnika, a pogotovo ne zastupnika vlasnika, tako nisam ni upoznat s njihovim poslovnim planovima - odgovorio nam je arhitekt Dražen Colnago.