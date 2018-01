Kujundžić: Izgradnjom dnevne bolnice u Zagvozdu, 80.000 pacijenata više neće morati u Split

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u četvrtak nakon sjednice Vlade da će izgradnjom dnevne bolnice u Zagvozdu, čija bi izgradnja financirana sredstvima iz EU fondova trebala započeti u veljači, oko 80.000 bolesnika iz vrgoračkog, makarskog i imotskog kraja više neće morati ići na pretrage u KBC Split.



"Samo u jednoj godini na putnim triškovima koji se plaćaju pacijentima ušteda će biti 15 milijuna kuna, a to će utjecati i na kvalitetu, brzinu i dostupnost liječenja", rekao je Kujundžić novinarima pred Banskim dvorima.



Upitan hoće li na tom području ponovno biti otvorena rodilišta u Makarskoj i Imotskom, odgovorio je kako tim mjestima ne trebaju rodilišta. Osim toga, prijašnja koncepcija rodilišta više se ne koristi zbog velikih rizika.



"Ako je iole komplicirani porod u rodilištu gdje se ne može obaviti carski rez, tada se ugrožava život majke i djeteta. Makarskoj ne treba rodilište ako se iz Makarske za tridesetak minuta dođe do Splita, jednako kao što vam treba u Zagrebu od Črnomerca da dođete do Petrove. Moramo čuvati živote, a ne nekakve lokalne prošlosti", rekao je Kujundžić.