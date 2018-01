NZJZ upozorava građane na povećan rizik za pojavu ospica na širem području Splita: Bolest nije bezazlena, komplikacije mogu biti fatalne

Nastavni zavod za javno zdravstvo splitsko-dalmatinske županije uputio je građanima upozorenje o povećanom riziku za pojavu ospica na području županije.



Priopćenje objavljeno na stranicama NZJZ-a prenosimo u cijelosti:



'Povodom informacija o trajanju epidemije ospica u Srbiji (od listopada 2017. do 5. siječnja 2018. oboljelo 808 osoba, a dvije su preminule od komplikacija bolesti), te o boravku znatnog broja hrvatskih građana na dočeku nove godine, upozoravamo vas na povećani rizik za unos virusa ospica, te mogućnost obolijevanja necijepljene, neimune djece, kao i rizik za pojavu epidemije među lošije procijepljenom malom djecom u našoj Županiji, osobito na širem području Splita.



Stoga vas podsjećamo na specifičnu mjeru prevencije od ospica – MRP cijepljenje, te javljanje izabranom liječniku (pedijatru, školskom, obiteljskom doktoru; epidemiologu-ako je u pitanju odrasla osoba) koji će provesti predviđenu potrebitu zaštitu.



Više o ospicama



Ospice ili Morbili - visoko zarazna osipna bolest, koja se prije uvođenja cijepljenja javljala u epidemijama, s velikim brojem oboljelih, najčešće kod male djece. Za zaraznost ili kontagioznost bolesti govori podatak da će jedan bolesnik u čekaonici od 10 necijepljenih osoba zaraziti njih 9, što je infekcija ne imunih do 90 %.



Također, prostorija u kojoj je boravilo bolesno dijete, može biti zarazna još i do 2 sata za drugu necijepljenu djecu i ne imune roditelje.



Od ulaska virusa u organizam, pa do pojave prvih simptoma bolesti, najčešće prođe od 10 do 12 dana, najkraće 7, najduže 18, a do pojave osipa najduže 21 dan. Dijete se zarazi preko kapljica sluzi koje izlaze iz usta ili nosa bolesne osobe, kašljanjem, kihanjem ili slinjenjem.



Zaraženo dijete ili odrasla osoba, zarazna je 4 dana prije i još 4 dana nakon pojave osipa ili jedan dan prije pojave temperature i/ili simptoma prehlade.



Prepoznajte simptome



Simptomi bolesti su: povišena tjelesna temperatura do 40 ºC, najčešće se javlja prvog dana bolesti; simptomi upale dišnih putova - sekrecija iz nosa i ždrijela, kihanje, bolovi u grlu, kašalj, upala spojnica oka – crvenilo, pečenje i suženje iz očiju, osip po sluznici usne šupljine (Koplikove pjege).



Osip po koži nastaje obično 3 do 5 dana nakon pojave temperature i simptoma prehlade. Karakterističan makulo- papulozni osip najprije se pojavi na čelu, iza uha, na licu, vratu, trupu i na kraju po rukama i nogama.Osip je sitan crven, lagano izdignut iznad razine kože i teži ka spajanju.



Najčešće izbije unutar dva dana, a onda blijedi i nestaje uz prhutanje kože. Bolesno dijete obavezno treba izolaciju kod kuće ili u bolnici.



Bolest nije bezazlena, osobito kod dojenčadi i male djece može biti teška s komplikacijama, kao i kod djece s oslabljenim imunitetom. Od komplikacija najčešće se javlja upala dišnih putova, kao laringotraheobronchitis i pneumonia, upala uha i upala mozga (encephalitis) kao najteža komplikacija.



Komplikacije ponekad mogu biti i fatalne, osobito kod djece koja boluju od teških bolesti kao leukemija, limfomi, koja su na terapijama kortikosteroidima, zračenjem i sl., a koja se zbog svoje bolesti nisu mogla cijepiti, tj. imaju kontraindikaciju za primanje cjepiva.



Odgođena teška komplikacija SSPE (subakutni sklerozirajući panencefalitis), se može razviti i za 7-10 godina, češće kod djece koja se razbole u najranijoj (dojenačkoj) dobi.



Cijepljenje je djelotvorna i sigurna prevencija od ospica nakon primjene MRP cjepiva. U Hrvatskoj se cijepljenje protiv ospica primjenjuje od 1968. godine, a kombinirano MRP cjepivo se koristi od 1976. godine. Cjepivo se pokazalo djelotvornim i sigurnim.



Za dugotrajnu zaštitu potrebno je primiti dvije doze MRP cjepiva, prvu s navršenih 12 mjeseci života, a drugu kod upisa u prvi razred OŠ.



Nuspojave nakon cijepljenja



Nuspojave nakon cijepljenja su rijetke i blage, kao povišena temperatura, osip, povećani limfni čvorovi; ne zahtijevaju posebnu terapiju i prođu brzo bez posljedica. Korisno je javljanje izabranom liječniku.



Znanstveno je dokazano i potvrđeno da MRP cjepivo ne uzrokuje autizam, niti šećernu bolest kod djece. MRP cjepivo nikad nije sadržavalo spojeve žive, tj. tiomersal, niti spojeve aluminija.



Kontraindikacija za cijepljenje djeteta su bolesti imunodeficijencije, neuobičajena teška reakcija na prethodnu dozu cjepiva. Za osobu koja se cijepi u odrasloj dobi kontraindikacija je trudnoća.



Da bi se zaštitili od bolesti, potrebno se javiti svom nadležnom liječniku, pedijatru, školskom ili obiteljskom, koji će nakon pregleda i neutvrđenih kontraindikacija cijepiti dijete, cjepivom protiv ospica, rubele i zaušnjaka (MRP-om), stoji u priopćenju Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti NZJZ SDŽ, koje potpisuje voditeljica Odjela za nadzor nad cijepljenjem dr. med. Milka Brzović, spec. epidemiologije.