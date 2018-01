Konačno predah od južine, stiže zahlađenje: do kraja tjedna bura će jačati, mogući i olujni udari

Prema najavama, nakon mjestimice obilnijih oborina u protekla 24 sata, na Jadranu u četvrtak barem djelomice sunčano, a ujutro, osobito prema otvorenom moru može biti sumaglice i magle.



Zapuhat će slaba do umjerena bura koja će prema kraju dana jačati. Temperatura ujutro od 5 do 8, danju oko 11 stupnjeva, javlja HRT.



Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i uglavnom suho. Uz obalu će puhati slaba bura, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura između 7 i 13, u unutrašnjosti malo niža.



Na južnom Jadranu uz promjenljivu naoblaku još povremeno može biti kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu bura i istočnjak. Jutarnja temperatura između 7 i 11, a najviša dnevna od 12 do 15.



Do kraja tjedna na Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, a malo kiše bit će uglavnom u Dalmaciji. Puhat će umjerena i jaka bura koja će podno Velebita na udare biti i olujna. S jačanjem bure prema kraju tjedna bit će i postupno hladnije.



U četvrtak će biti malo hladnije nego u srijedu, a uz daljnje pritjecanje hladnog zraka sa sjeveroistoka kontinenta, pred nama je razdoblje s temperaturom primjerenom sredini siječnja, barem što se najviše dnevne tiče. Naime, jutra ipak neće biti odveć hladna.