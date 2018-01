Kiša natopila Dalmaciju, stižu bura i niže temperature

U većem dijelu Dalmacije noćas i rano jutros u kratkom vremenu pala je velika količina kiše. U nekoliko sati palo je na desetke litara po četvornom metru, no u kasnim jutarnjim satima oborine su uglavnom prestale, a temperature su počele padati.



Rekorder današnjeg dana je Živogošće sa 61 litrom, u Žaboriću kod Šibenika palo je 55 litara, u Makarskoj 47, a u Vodicama 43 litre. To su podaci u 11,30 sati.



Od većih gradova, u Zadru su pale 32 litre, u Šibeniku 34, u Sinju i Solinu 33, a u Splitu 25 litara. Omiš je zabilježio 22 litre. U Dubrovniku se kiša tek očekuje.



Što se tiče otoka, na Dugom otoku pale su 23 litre, na Žirju 17, a na Krapnju čak 39. Brač mjeri 29, Hvar 16, a Korčula 15 litara.



Prognoza za iduće dane



Tijekom srijede jugo će slabjeti, a temperatura će se još malo sniziti. Tako će završiti razdoblje iznimno toplog vremena koje će ostati zabilježeno po velikim odstupanjima temperature od klimatološkog prosjeka, javlja HRT.



U četvrtak će oborine prestati, a zatim će se sa zapada i djelomice razvedriti. Na Jadranu će vjetar okrenuti sjeverozapadni, slab do umjeren. Temperatura zraka malo niža od današnje.



Oblačno, kišovito te i dalje iznadprosječno toplo bit će samo na jugu Dalmacije.



U nastavku tjedna na Jadranu očekujemo promjenljivo oblačno. U četvrtak će zapuhati bura koja će jačati, najprije na sjevernom dijelu, pa će u subotu biti jaka i olujna. Temperatura će se malo sniziti.