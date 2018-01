Splićani, Solinjani, Kaštelani, naoružajte se živcima! Kreću radovi na splitsko-solinskoj obilaznici, spremite se na nezapamćene gužve; Evo koji dijelovi ceste će biti zatvoreni

"Hrvatske ceste" (HC) i Grad Solin sklopili su sporazum o pitanjima oko izgradnje nadvožnjaka na splitsko-solinskoj obilaznici kod bivšeg "Mercatora", odnosno današnjeg "Salona Malla", tako da radovi, kako doznajemo, počinju već ove srijede.



Zbog toga će se zatvoriti oba spoja Jadranske magistrale s Matoševom ulicom, i u smjeru današnjeg centra "Salona Mall" i prema "Tommyjevu" trgovačkom centru.



Riječ je o zahvatima čiji je glavni cilj povećanje protočnosti prometa od spomenutog solinskog raskrižja do budućeg spoja obilaznice i Poljičke ceste u Splitu, potvrdio nam je solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević.



- Izražavam zadovoljstvo što su prihvaćeni svi naši zahtjevi u cilju što kvalitetnijeg prometnog rješenja za naš grad i građane - kazao nam je Ninčević i dodao kako HC svoje obveze planira rješavati u fazama.



Prva je na redu izgradnja nadvožnjaka kod "Salona Malla", za koju je potpisan ugovor o radovima. U sklopu toga, što je za Solinjane važno, odmah će se pristupiti dogradnji, odnosno rekonstrukciji cestovnih spojeva s obilaznice na Matoševu ulicu (Mravinačku cestu) iz smjera Splita, te skretanje iz smjera solinskog "Tommyja" udesno prema Splitu.



Istodobno će se u planu nabave za ovu godinu predvidjeti i novac za projektnu dokumentaciju, a odmah potom će se ishoditi i potrebne dozvole za dogradnje "rampi" na obilaznicu i Mravinačku cestu. Nakon ishođenja potrebnih "papira", državna infrastrukturna tvrtka će odmah pokrenuti nadmetanje za izbor izvođača radova.



Druga faza je izgradnja spoja s obilaznice na Poljičku cestu u Splitu, za koju je planirano otvaranje natječaja odmah nakon završetka izrade projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole. Početak tih radova predviđa se tijekom iduće godine. Treća faza je rekonstrukcija raskrižja na solinskoj Širini, gdje je također planirano da se dogodine upale bageri.



- Želim zahvaliti građanima što su nam davali potporu u rješavanju ovog problema, budući da od naših zahtjeva nismo htjeli odstupati, a također i predsjedniku Uprave "Hrvatskih cesta" Josipu Škoriću, koji me je osobno kontaktirao, te su prihvatili sve što smo tražili u cilju kvalitetnijeg prometnog rješenja za naš grad i građane, kao i rokovima - naglasio je Ninčević.



Prema njegovim riječima, sporazum ne odgađa radove na izgradnji nadvožnjaka kod "Salona Malla", te bi po njegovim saznanjima trebali krenuti već danas.



- Nadam se da će nadležni pripremiti dobro privremeno rješenje odvijanja prometa na ovom dijelu kako bi se osigurala sigurnost za sve ostale vozače i pješake. Također, molim sve građane za strpljenje tijekom ove faze projekta tijekom koje će se, kao što je rečeno, pripremati svi potrebni uvjeti da bi se radovi nastavili i dogradnjom rampi koje je dodatno tražio Grad - zaključio je prvi čovjek Solina.



Izmijenjene trase 'Prometovih' autobusa



Budući da danas u 9 sati započinju radovi na tom dijelu obilaznice, "Prometovi" autobusi na linijama 1, 5, 5a, 10, 16, 22 i 32 djelomično će izmijeniti trase. Vozila javnog prijevoznika na linijama 1 i 5 (stara 5a), te 16 i 22 sa solinske Širine neće voziti preko Meteriza i "Tommyja" u Matoševoj nego izravno obilaznicom prema Splitu, te će prvo stajalište biti na Smokoviku. "Petica" će u oba smjera prometovati istom trasom kao i dosadašnja linija 5a, koja se ukida kao "pruga".



"Desetka" će u smjeru Japirka skretati na kružni tok na Bilicama te preko Dračevca stizati do Matoševe ulice kojom će autobusi voziti do Hektorovićeve i Marulićeve, te Putom mira do solinskoga groblja.



Linija broj 32 će se također iz smjera Splita spuštati u kružni tok, te se isključivati s brze ceste i preko Dračevca dolaziti do Matoševe i dalje prema Mravincima i Kučinama. Autobusi na linijama 10 i 32 neće mijenjati trasu prema Splitu.