Dok se Splićani guše u smradu smeća i strahuju od toksičnih plinova s Karepovca, po Dalmaciji kao gljive poslije kiše niču nova, ilegalna odlagališta otpada

I dok je splitski Karepovac nakon mnogo godina napokon doživio svojih pet minuta u vidu dugo očekivane sanacije, onaj šestanovački tek je u povojima i nastavi li ovakvim intenzitetom, uskoro bi mogao postati ozbiljnim ekološkim problemom.



Već neko vrijeme, naime, brojni kamioni s obližnje makarske i omiške rivijere, bez trunke odgovornosti, svoj otpad deponiraju u samo općinsko središte. Hrpe nabacanog, uglavnom građevinskog otpada vidljive su tek stotinjak metara južno od središta Šestanovca, neposredno uz državnu cestu D39, kao i ono u budućoj gospodarskoj zoni pokraj bivšeg pogona TANG.



– Odmah nakon što smo uočili ove neprimjerene aktivnosti na terenu, obavijestili smo općinske službe, odnosno komunalnog redara. Nedugo zatim jedan od deponija donekle je saniran, ali vrlo kratko jer se na njega ponovno počelo odlagati.



Ovo što vidite tek je manji dio divljih odlagališta koja kao gljive poslije kiše niču na području Šestanovca i okolnih mjesta. Međutim, ova dva u središtu mjesta ne samo da nagrđuju njegovu vizuru, nego predstavljaju ogroman uteg perspektivi mjesta, koje je sve više usmjereno prema turizmu, na tragu čega je i osnivanje Turističke zajednice – obavijestio nas je Anđelko Babić, inače aktivan član Udruge za bolji i ljepši život Šestanovčana.



Povlačeći paralelu između njemačkih i hrvatskih zakona, iznio nam je vlastito iskustvo vezano uz onečišćenje okoliša.



– Negdje koncem šezdesetih godina prošlog stoljeća, vozeći se kroz jedno mjesto u Njemačkoj, kroz prozor sam odbacio plastičnu vrećicu. Odmah me na licu mjesta oglobilo za tadašnje dvije trećine moje plaće. Nije mi više palo na pamet takvo što učiniti. Tako bi trebalo i kod nas. Kad vas udari po džepu, to najviše boli – konstatira Babić.



Odgovor smo potražili i kod komunalnog redara Josipa Maslova, koji nas je informirao da je u prvom slučaju riječ o privatnom zemljištu na koje vlasnik vrši deponiranje. Prema njegovim riječima, oni su ga svojedobno upozorili na nezakonite radnje, nakon čega je isti deponij saniran. U međuvremenu se nastavilo s daljnjim odlaganjem.



– Sada nam preostaje ponovno poslati pismenu opomenu i zatražiti hitnu sanaciju. Što se tiče deponija u gospodarskoj zoni, on će uskoro biti uklonjen jer vrlo skoro počinju radovi na uređenju zone – informirao nas je Maslov.