Na isti datum u dvije godine razlika čak 40 stupnjeva! Prisjetite se prošlogodišnje sibirske hladnoće i Dalmacije okovane ledom

Vranjičani su se prije točno godinu dana probudili okovani ledom na temperaturi od minus 7 Celzijevih stupnjeva.



Budući da je tada cijelu Dalmaciju zahvatila velika studen praćena olujnom burom, stručnjaci su procijenili da se osjet hladnoće spuštao i do minus 25 stupnjeva, što se moglo itekako vidjeti na sjevernoj obali Male Venecije gdje su valovi zalijevali rivu, a morska voda na betonu i parkiranim automobilima se odmah zaleđivala.



Za usporedbu, jučer je u istom tom Vranjicu, kao i u susjednima Solinu i Splitu izmjereno plus 15 stupnjeva, a osjet topline se uz jako jugo penjao i do proljetnih vrijednosti.



Koliko vrijeme može pokazati svoja dva lica na isti datum u dvije godine, osvjedočili smo se, valjda, stotinu puta, a lanjske fotografije s vranjičkog polutotoka podsjetile su nas na ledene siječanjske dane tijekom kojih se živa na temometrima dugo nije htjela popeti iznad ništice.