Makarsko lječilište se obnavlja: 'Biokovka' će do ljeta 'zasjati' za osam milijuna kuna

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju "Biokovka" u Makarskoj, koja se lječilišnim turizmom bavi još od 1961. godine, lani je započela s rekonstrukcijom svoja dva odjela u koju je uloženo više od osam milijuna kuna.

Nakon što je prošle godine kompletno obnovljeno 50-ak od ukupno 115 kupaonica, te uspješno klimatizirano svih 115 soba u kojima su promijenjene instalacije, nedavno je počela završna faza renoviranja poznatoga rehabilitacijskog objekta u vlasništvu Županije. Plan je preurediti i svih ostalih 67 kupaonica u smještajnim prostorima, čime će se usluga u ta dva dijela "Biokovkine" zgrade podignuti na još višu razinu.

– Uz kupaonice, namjera nam je do ljeta promijeniti i kompletan namještaj u svih 115 soba, za što je previđeno 1,68 milijuna kuna. U sobama ćemo promijeniti i elektroinstalacije za što ćemo izdvojiti dodatnih nešto više od milijun kuna, te postaviti nova vrata sa sigurnosnim sustavom, odnosno ulazom s karticom, što je zasebno ulaganje. Do ožujka ćemo završiti i podopolagačke i zidopolagačke radove, odnosno potpuno izmijeniti podove i zidove u sobama za što ćemo izdvojiti 960 tisuća kuna, a promijenit ćemo i zavjese na svim hotelskim katovima i u svim sobama što će koštati još 400 tisuća kuna – doznajemo odVice Barbira, pomoćnika ravnatelja za financije i razvoj poznatoga makarskog hotela.

– Za radove izvedene tijekom prošle godine i one nove, koji će biti završeni najkasnije do početka predstojeće turističke sezone, novac je osiguran iz proračuna lječilišta "Biokovka". Kada svi zahvati budu završeni, zgrada će napokon imati jednak standard, a da takav tip hotela kategoriju smještaja vrednuje zvjezdicama, poput ostalih "klasičnih" smještajnih objekata, nakon završetka renoviranja na fasadi zgrade sjajile bi tri zlatne petokrake – poručuje Marko Ožić-Bebek, ravnatelj županijske medicinske ustanove.

– U ovaj veliki pothvat mogli smo se upustiti zahvaljujući uspješnom poslovanju i dobrom financijskom gospodarenju. Malo koja javna institucija u Hrvatskoj trenutno to može napraviti. U narednim investicijama planiramo, ako sve bude išlo po planu, širiti naše smještajne kapacitete – naglašava Barbir i dodaje kako će "Biokovka" zahvaljujući aktualnom projektu postati još kvalitetnija destinacija za sve klijente pa će se i na tržištu moći bolje "prodavati".

– Računamo da će nam se ova investicija vratiti jer ćemo moći povećati cijene naših usluga, te da ćemo uspjeti privući što više gostiju, posebice tijekom predsezone i posezone – zaključuje pomoćnik "Biokovkina" čelnog čovjeka.

Gosti mogu mirna spavati

Ravnatelj Ožić-Bebek ističe kako se sada uređuje dio zgrade koji je bio u najlošijem stanju.

– "Biokovka" svoja vrata korisnicima otvara 16. siječnja, a radovi će se i dalje izvoditi bez ometanja naših gostiju. I to sve kako bi krupne radove mogli završiti do kraja veljače, a ostale zahvate do ljeta. Naši posjetitelji će odsad uživati u novouređenim klimatiziranim sobama sa suvremenim kupaonicama – dodaje čelnik regionalne ustanove.