Opasna igra petardama: dječak iz Vinjana i tinejdžer iz Sinja završili u bolnici s ozljedama očiju, liječnici se ne usuđuju davati prognoze

Dvojica maloljetnika, jedan s područja Sinja, a drugi s imotskog područja, u nespretnoj su i nesretnoj igri pirotehničkim sredstvima zadobili teške ozljede očiju.



Prvi je ozlijeđen 14-godišnji maloljetnik s područja Sinja, koji je u igri pirotehnikom ozljede zadobio na Staru godinu, dok je maloljetnik od 12 godina s područja Imotskog ozlijeđen 2. siječnja.



Policija je, nakon obavijesti o incidentu pokraj Sinja, kratko izvijestila i da je u utorak oko 11 sati, u mjestu Vinjani Gornji, maloljetnik zbog eksplozije petarde koju je prethodno ubacio u cijev zadobio teške tjelesne ozljede u predjelu glave.



Obojica ozlijeđenih smješteni su na Klinici za očne bolesti KBC-a Split.



- Radi se o ozbiljnim ozljedama očiju. Kod jednog maloljetnika ozlijeđena su oba oka, dok je kod drugog ozlijeđeno jedno oko. Radi se o ozljedama koje i nisu tako rijetke, posebice u doba božićnih i novogodišnjih praznika. Još je rano davati bilo kakve prognoze, no radi se o ozljedama koje mogu ostaviti trajne posljedice na vid. Nadamo se da će proći sve u najboljem redu, ali to ćemo tek moći znati za nekoliko dana - rekao nam je dr. Siniša Skelin, specijalist oftalmolog iz KBC-a Split.

U zaseoku Tomasovići, u Vinjanima Gornjim kod Imotskog, pokušali smo doznati nešto više o nesreći u kojoj je od petarde stradao 12-godišnjak, no nismo bili baš najbolje sreće. Zaseok je to od samo nekoliko stanovnika, i to uglavnom nevoljnih za ikakav razgovor. Dakako, svima odreda žao je mladog sumještanina, vedrog, kažu, i veselog dječaka.



- Čujte, da je nešto veselije, svi bismo s vama pričali, a ovako, kada se dogodi nesreća, to je teško - veli nam dječakova prva susjeda, koja ga je i odvela na Hitnu pomoć.



Zamolila nas je da je ne fotografiramo jer nikome, veli, sada nije do slikavanja.



- Mogu vam samo kazati da se sve odigralo u jednom trenutku. Čula sam prasak i do mene je dotrčao moj mali susjed. Bolje da vam i ne govorim kako sam se tada osjećala. Odmah sam s njime sjela u automobil i pravac Dom zdravlja u Imotskom. Znam da su roditelji i njegova rodbina danas u Splitu, pa i mi s nestrpljenjem očekujemo vijesti uz nadu da će mu biti dobro - govori dječakova prva susjeda.



Dr. Vladimir Delipetar, voditelj jedinice Hitne medicine u Imotskom, također nije bio od velikih riječi.



- Naši djelatnici primili su dječaka, očistili mu povrede po licu i uputili ga odmah u Split - kaže dr. Delipetar.

S obzirom na ove događaje, policija upozorava roditelje da je nužno da i kod uporabe pirotehničkih sredstava kategorije F1, koji se osobama starijima od 14 godina mogu prodavati tijekom cijele godine, ne dozvole da djeca pirotehniku koriste bez njihova nadzora ili nadzora neke druge odrasle osobe, odnosno da pirotehniku ne upotrebljavaju na način na koji bi mogli ugroziti svoje i zdravlje drugih osoba.



Također, Zakonom o eksplozivnim tvarima, te proizvodnji i prometu oružja normirano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 3000 kuna kazniti zakonski zastupnik djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehnička sredstva.



Istim zakonom predviđeno je i da će fizička osoba mlađa od 18 godina koja upotrebljava pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3, zatim fizička osoba koja upotrebljava pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 u razdoblju od 2. siječnja do 27. prosinca ili koristi pirotehnička sredstva u zatvorenim prostorima, odnosno na prostoru gdje se okuplja veći broj osoba, biti kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 5000 do 15.000.



Naime, pirotehnička sredstva ovih kategorija mogu se koristi samo od 27. prosinca do 2. siječnja svake godine.