U Podstrani se gradi nova plaža vrijedna gotovo 20 milijuna kuna: tvrde da će biti najljepša u Dalmaciji, a pogledajte s kakvim će sve sadržajima raspolagati

Do ljeta će Općina Podstrana dobiti novu plažu koja je samo dio projekta uređenja obalnog područja od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice u Strožancu, vrijednog 18.6 milijuna kuna. Uz plažu planirana je izgradnja parkirališta, zelene površine, igrališta za odbojku na pjesku, boćališta, javnog zahoda i svlačionice. U središnjem dijelu bit će i biciklisitička staza.



Uređenje Obale trenutno je najznačajniji projekt Općine Podstrana kojemu je cilj unaprijediti turističku infrastrukturu odnosno urediti plaže koje dosad nisu bile infrastrukurno adekvatno opremljene, a financira se sredstvima iz proračuna Općine Podstrana, Ministarstva turizma i Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova EU, Županije Splitsko-dalmatinske, Hrvatskih voda i Urbane agromeracije grada Splita.



- Projektom je obuhvaćeno uređenje i rekonstrukcija plaže i obalnih konstrukcija, izgradnja objekata koje će biti u funkciji plaže i šetnice, izgradnja i rekonstrukcija pristupnih kolnih i kolno-pješačkih prometnica i pješačkih staza te izvedba novih infrastrukturnih objekata - kazao je načelnik Općine Podstrana Mladen Bartulović prilikom obilaska radova sa županom Blaženkom Bobanom.



- Ovo će biti i plaža grada Splita i Splićana. Županija je u ovom projektu, kroz 2017. godinu, sudjelovala s više od tri milijuna kuna, a sličan iznos planiramo izdvojiti i u 2018. godini za dovršenje projekta. Nadam se da će izvođač dinamiku obavljanja radova nastaviti istim tempom i da će plaža do ljeta biti gotova. S obzirom da će Žnjan ove godine imati prijelaznu godinu, nadam se da će mu nova plaža u Podstrani biti dostojna alternativa i na koncu da će se mnogi naviknuti na nju te sljedećih ljeta nastaviti dolaziti- rekao je župan Blaženko Boban.



Inače, projekt se radi u dvije faze. Prva faza obuhvaća plažu koja se proteže od sportske lučice Strožanac do hotela "Lav", a druga faza se proteže od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice u Strožancu.



Dok je prva faza projekta u fazi stagiranja jer se čeka dobivanje građevinske dozvole za izgradnju kanalizacije, druga faza čiji prostor obuhvaća više od 34.000 metara četvornih bit će završena do početka sezone.



- Faza II bit će gotova do ljeta 2018. godine, jedino postoji mogućnost da se predviđenih 6.250 metara četvornih hortikulture, zbog vručina odgodi za poslije ljeta. A Faza I, vrijedna više od 30 milijuna kuna je u fazi čekanja dok ne dobijemo građevinsku dozvolu za projekt izgradnje kanalizacije za nekoliko stotina metara Podstrane na kojem nije riješena odvodnja kanalizacije. Čim dozvolu dobijemo, završit ćemo i tu fazu projekta-kaže nam načelnik Bartulović.



Cilj cjelokupnog projekta također je i jačanje konkurentnosti Općine Podstrana kao turističke destinacije a time i povećanje ukupnog broja dolazaka turista. Budući da je projektom predviđena izgradnja prilaza u more za invalidne i slabo pokretljive osobe, i u tom dijelu se očekuje porast dolazaka te zasebne ciljane skupine. Očekuje se i ekspanzija turističkog poduzetništva kafića, restorana, sladoleda, najama dodatnog zabavnog asortmana kako za djecu tako i za odrasle za koje je predviđeno 3000 metara četvornih površine projekta.



A načečelnik Bartulović naglašava da će na toj površini biti izgrađeno nekoliko kvalitetnih ugostiteljskih objekata.

Župan Boban i načelnik Bartulović smatraju da će realizacija ovog projekta značajno doprinjeti i kvaliteti života lokalnog stanovništva, a vjeruju da će korist od njega imati i okolni gradovi te općine.