"Zavjesa" od krupe i viška riva zavijena u bijelo, dočekale su splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana u njegovu prvom službenom obilasku otoka Visa, preciznije posjetu gradu Komiži i Visu.



Tako je izlazak s trajekta županijskog čelnika, možemo reći, prošao neopaženo, no sunčani petak izmamio je otočane na rivu i susret s Bobanom, kojem su prvo čestitali Božić i zaželjeli uspješnu novu godinu, no i iznijeli probleme stanovnika ovoga srednjodalmatinskog škoja.



– Baš sam zadovoljan posjetom, i građani i gradonačelnici su me upozorili što im sve treba, zatraživši od Županije pomoć u projektima koji sutra i njima, ali i gostima osiguravaju ugodan život i boravak na Visu – izdiktirao nam je Boban svoje prve dojmove s pučine, a mi smo ga, naime, prekinuli u ručku s korisnicima, njih 80, Doma za starije i nemoćne osobe u Visu.



Upravo toj županijskog ustanovi župan je donirao ček od 10.000 kuna, no i ono mnogo važnije – osigurat će im i novčanu pomoć od 58.500 kuna potrebnih kako bi se dislocirani paviljon doma "spojio" s glavnom zgradom i time osigurala nesmetana komunikacija za sve korisnike, u svim dijelovima ustanove.



– Posebno me se dojmio pronatalitetni program Visa, oduševljen sam radom gradonačelnika Ive Radice. Višani imaju pozitivan prirast stanovništva, za svako novorođenče izdvaja se naknada od 5000 kuna, za drugo dijete 10.000, treće 20.000, a za četvrto 30.000 kuna, te još po 10.000 kuna za svako iduće dijete. Imaju i mjesečnu pomoć za treće dijete i svako iduće dijete, od navršene prve pa sve do desete djetetove godine, svaki mjesec u iznosu od 1200 kuna, uz besplatne jaslice i vrtić. To vam je po djetetu, znači trećoj prinovi u obitelji, ukupno 176.600 kuna iz gradske blagajne – pohvalio je župan poteštata Radicu.



U osiguravanju što boljeg života za mlade, u tijeku su radovi na odvajanju srednje i osnovne škole, preuređuje se i stari dom JNA. Vrijednost radova je oko 6 milijuna kuna, a sredstva su dobivena iz Ministarstva regionalnog razvoja, Županije i Grada, sve u cilju da iduće školske godine viška djeca nastavu pohađaju u jednoj smjeni.



"Ušminkan" je i Hrvatski dom na samoj rivi, Županijska uprava za ceste radi na izgradnji ceste, zaobilaznice do zemljišta, plaže i sada, nažalost, oronulog kompleksa zvanog Češka vila, na samom ulazu u višku valu. Do sada je izdvojeno 7 milijuna kuna samo za otkup zemljišta za cestu.



Imali su se čime pohvaliti Višani, ali i Komižani koje je župan obišao u pratnji gradonačelnice Tonke Ivčević. Čelnica grada na južnog strani otoka upoznala je Bobana s velikim projektom "Modra špilja-Biševo", vrijednog 27 milijuna kuna, a čiji je nositelj upravo Grad Komiža, u suradnji sa županijskom ustanovom "More i krš".



– Zanimalo me i uređenje komiške rive, pa sam obećao i financijsku pomoć u 2018. godini za okončanje samih radova. Komiža ima problema s vodovodnom mrežom i odvodnjom, te ćemo se usmjeriti u njihovo rješavanje, kao i nabavu vatrogasne cisterne za njihov domicilni DVD. Početkom godine dogovorit ćemo kupnju tog neophodnog vozila u sklopu našeg sufinanciranja od 20 posto – iznio nam je potrebe stanovnika Komiže i rješavanje istih, župan Boban, posebno zadovoljan i uređenim zelenim otocima kojima se Komiža diči.



– U 2018. godini kreće i gradnja ribarske luke. Sve je spremno, potpisi dvoje ministara već su na dokumentima, samo se čeka potpis i ministra gospodarstva – izvijestio nas je o još jednom bitnom projektu u Komiži, župan Blaženko Boban.

Hvala županu na posjetu

Tonka Ivčević, gradonačelnica Komiže (SDP): Vrlo je pohvalno što je župan u prvoj godini svoga mandata obišao Komižu želeći se upoznati sa svim planiranim projektima. Zahvaljujem mu od srca na ovom posjetu i nadam se kako će ovo biti jedan novi put i odnos između Grada i Županije, jer smo do sada, nažalost, imali loš odnos.