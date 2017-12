Agencija za obalni linijski promet na žestokom udaru kritika otočana nakon najave poskupljenja trajekata: 'Zatvoreni su i nedodirljivi, oni su država u državi'

Nakon što je Agencija za obalni linijski promet otočane "obradovala" novogodišnjim poskupljenjem otočnih i sezonskih karata na trajektnim i brzobrodskim linijama, Ministarstvo prometa isti je dan tu odluku odgodilo do donošenja novog zakona o otocima.



– U stalnom smo kontaktu s Ministarstvom i za sada imamo usmeno obećanje kako do toga neće doći. Ipak, očekujemo pisanu odluku ministra jer za nas otočane ovo su prevažne stvari protiv kojih ćemo se boriti svim raspoloživim zakonskim sredstvima – kaže Jure Brižić, načelnik općine Preko na otoku Ugljanu.



Prekipjelo otočanima



Veliko nezadovoljstvo i burne reakcije otočana, koji za poskupljenje nisu doznali od same Agencije nego preko društvenih mreža, i to nakon što je slučajno uočen novi plovidbeni red i cjenik u kojemu su karte skuplje od 10 do 20 posto, rezultiralo je tako privremenom odgodom ove odluke o kojoj ništa nisu znali ni otočni načelnici. Da priča bude bolja, oni su se u zadnjih mjesec dana čak dva puta sastali s novim upravama Agencije i "Jadrolinije" kako bi riješili probleme koji ih muče već godinama i ni na jednom od tih sastanaka nije bilo riječi o poskupljenju.







Povećanje ili smanjenje cijena?



U Agenciji za linijski promet planirano su poskupljenje opravdali kao "rezultat usklađivanja cijena putnih karata s odredbom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prijevozu u linijskom i povremeno obalnom pomorskom prometu iz 2016. godine koja propisuje da visina popusta za povlaštene, odnosno otočne karte može iznositi najviše do 50 posto od sezonske cijene karte".



Međutim, njihovo upravno vijeće na svojoj zadnjoj sjednici razmatralo je mogućnost poticanja povećanja broja putnika i određenih kategorija osobnih vozila na otoke izvan sezone te brodarima na trajektnim linijama uputilo Preporuku o smanjenju cijene karata od 20 posto od izvansezonske cijene u dane vikenda. Što će na kraju od svega biti, vidjet će se nakon donošenja novog zakona o otocima.

Svega desetak dana kasnije, otočanima je "serviran" novi cjenik i plovidbeni red u kojemu, usput budi rečeno, nije uvažen ni jedan prijedlog zadarskih otočana ili korekcije koje su im usmeno bile obećane kao sigurna stvar.– Nemam riječi za ovakvo ponašanje Agencije koja se uporno ponaša kao država u državi. Toliko zatvoren sustav danas, na ulazu u 2018. godinu, naprosto je nepojmljiv. Zamislite državnu službu koja komunicira isključivo dopisima i nikako drukčije, a u odgovoru na svakom od tih dopisa, štogod da tražite, napišu vam da bi jedinica lokalne samouprave to sama trebala financirati. Kad postoji neki problem, s Ministarstvom prometa sve se rješava brzo, mobitelom ili e-mailom, komunikacija teče obostrano i bez problema. No, ne i s njima. Ne znam koliko smo puta tražili da zadnja veza iz grada prema Preku ljeti ne bude u 22 sata nego kasnije, barem u 23 sata. Ali, za to nema novca – govori nam Brižić koji je, kako kaže, na tim sastancima sam predlagao korekcije kako uštedjeti tamo gdje se može.– Evo, primjerice, je li vama normalno da umirovljenik s tisuću dolara američke mirovine ne plaća kartu, a nezaposleni koji svaki mjesec mora putovati u Zadar kako bi se javio na Zavod za zapošljavanje, mora plaćati?! Predlagao sam da se tu naprave korekcije i uštede ako već nema novca za financiranje naše "želje i željice", kako ih ironično zovu, ali su mi rekli da se mi sami time pozabavimo.Njima je lakše dignuti cijenu karte svima – kaže Brižić kojega jednako ljuti i odnos "Jadrolinije" prema otočanima.– Reću ću vam samo najnoviji primjer. Trajekt "Vladimir Nazor" zbog orkanskog juga sinoć nije mogao pristati u Preko nego se vratio natrag u Zadar sa svih 200 putnika i 20 automobila. Ti ljudi morali su se u Gaženici sami snalaziti gdje će spavati po onom nevremenu, neki su otišli u hotel, a njih 40-ak ostalo je spavati na trajektu izgrađenom 70-ih godina i sa svoja dva motora daleko je od potreba današnjeg prometa. Ja sam bio na tom trajektu i iz prve ruke mogu reći da nam se nitko iz "Jadrolinije" nije ni obratio, da barem tako na jedan korektan i ljudski način olakšaju putnicima nemoguću situaciju. Jedino su nam priznali neiskorištenu kartu, i to je sve – kazao nam je Brižić.