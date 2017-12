[UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE] Vapaj iz kaštelanskog zaleđa: 'Čopor pasa lutalica kolje mi ovce, spremni su napast i čovika! Kad ih prikolju onda ih ogole doslovno do kosti...'

- Ako se ovaj problem ne riješi, bit ću prisiljen rasprodat ovo ovaca šta je ostalo. Ma razumija bi da se radi o vukovima, ali da mi čopor napuštenih pasa lutalica kolje ovce i janjce, s time se ne mogu pomirit.



Ovo je strašno, prije dva dana zaklane su mi četri ovce, od kojih su se dvi tribale ojanjit. Dvi su izgrizli i dvi jako ozljedili i teško da će ostat žive - jada nam se Kaštelanin Mirko Petrović iz Sadina, gdje na svom imanju ima stado od 250 ovaca, četiri krave i pedesetak kokošiju.



Već godinu dana Petrović, čije ovce su i do sada klali psi lutalice, vodi borbu s čoporom koji tamani sve pred sobom. Poklali su, veli nam u zadnjih nekoliko mjeseci trideset - četrdeset ovaca na području od Sadina do Planog.



- Prije desetak dana čoviku iz Planoga poklali su 13 ovaca. Prije dva dana glavom su platile moje ovce. U tom čoporu bude oko 11 pasa, i to mahom većih pasa koji su spremni napast i čovika. To lunja ovde po brdu, gladni su, i šta će drugo kad vidi ovcu ili janje - nego zubima pod vrat. A kad je prikolju onda navale na nju i ogole je doslovno do kosti. I šta radit, kako se od ovoga branit, meni nije jasno. Ali znam da se ovaj problem mora riješiti jer će za par dana opet napast stado - govori nam Petrović, vodeći nas do mjesta gdje su lutalice poklale njegove ovce.



A imali smo šta i vidjeti kad smo stigli na mjesto pokolja. Tri ovce psi su pojeli doslovno do kostiju, a jedna je zaklana i ostavljena uz prugu.



- Bez lovačkih udruga i samih lovaca ovaj problem će biti teško riješiti. To su pasi kojima je proradio instinkt divljine, i oni u čoporima obilaze sva ova brda. Gdje god naiđu na životinje samo ih tamane. Pitam se kako dalje. Obraćao sam se i Gradu Kaštela, u Odjel za komunalu gdje su mi rekli kako će u suradnji s veterinarkom Zdenkom Filipović koja ima koncesiju za područje Kaštela, riješiti problem, međutim, kao što vidite - pasi su i dalje tu.

Znam da nije lako po ovim brdima hvatati pase, niti trčati za njima, ali ovome se mora stati na kraj. Ja od ovoga posla živim, prehranjujem svoju obitelj, i ne mogu više podnositi štete koje mi nanose pasi. Nakon ovoga napada pasa na ovce nastala mi je šteta od više od pet tisuća kuna. Tko će mi to nadoknadit - pita se Mirko Petrović, strahujući od novih napada.



Krvav je ovo posao - veli nam ovaj Kaštelanin koji za ovcama svaki dan po kamenjaru i kršu prevali po dvadeset kilometara.



- Satarem se jer moram obitelji osigurati prihode za život. A kad ti se ovako što dogodi - čovik se pita ima li smisla uopće više držati ovce. Ispada kako ih držim da bi se gladni pasi najeli. A to neću više podnositi, to me boli. Duša me boli kad ja sada gledam ove leševe svojih ovaca, a da ne spominjem da su u njima bili i janjci. Sve su strvinari raskomadali i pojeli - pokazuje nam Petrović, sliježući ramenima, očito nemoćan da sam riješi ovaj problem.



I za kraj poručuje: neka Grad, Ministarstvo poljoprivrede ili bilo tko drugi pronađe načina da se povataju ovi lutalice, ili neka daju odobrenje lovcima da se obračunaju s njima. Ovako više ne ide - zaključuje Petrović.



S obzirom na to da se Petrović već obraćao za pomoć, tražili smo komentar i iz nadležnog gradskog odjela za komunalu.



Pročelnica Marija Pelivan upoznata je s cijelim slučajem, a evo što nam je izjavila o poduzetim mjerama.



- Pojačana kontrola mikročipiranja pasa koja je započela krajem studenog rezultirala je hvatanjem pasa lutalica. U suradnji sa skloništem za životinje iz Kaštel Sućurca, do danas je uhvaćeno desetak pasa koji su smješteni u azil. Otkako je počela pojačana kontrola, primijetili smo da neodgovorni vlasnici koji nisu čipirali svoje pse, ljubimce puštaju u divljinu kako bi izbjegli plaćanje kazne koja se penje i do 6000 kuna. U idućoj akciji hvatanja pasa lutalica u suradnji s koncesionarom, obići ćemo Kaštel Stari i područje Sadina i uhvatiti preostale pse koji ljudima nanose štetu - izjavila je pročelnica Pelivan.