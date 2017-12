Ministarstvo potvrdilo: Projekt na Perući nije prihvatljiv za okoliš

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je rješenje da namjeravani zahvat - kombi kogeneracijska plinska elektrana (KKPE) Peruća - nije prihvatljiv za okoliš.



Ministarstvo je to rješenje donijelo u povodu zahtjeva nositelja zahvata zagrebačke tvrtke MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o., a nakon provedenog postupka procjene utjecaja zahvata kombi kogeneracijske plinske elektrane (KKPE) Peruće na okoliš.



Opsežno rješenje na šest stranica potpisao je 27. prosinca ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, a 28. prosinca objavljeno je na internetskim stranicama ministarstva.



Rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se mjerodavnome upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave tog rješenja tužbom može pokrenuti upravni spor.



U rješenju se navodi i da je nositelj zahvata dužan podmiriti sve troškove u postupku procjene utjecaja na okoliš toga namjeravanog zahvata, a o troškovima tog postupka odlučit će se posebnim rješenjem.



U obrazloženju se podsjeća da je nositelj zahvata, MCC Ekskluzivne nekretnine, 23. prosinca 2015. podnio zahtjev Ministarstvu za procjenu utjecaja na okoliš KKPE Peruće.



U zahtjevu su navedeni svi podatci i priloženi svi dokumenti i dokazi u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša, a među ostalim i studija o utjecaju na okoliš koju je izradio ovlaštenik Elektroprojekt d.d. iz Zagreba. Studija je izrađena u studenome 2015., a dopunjena je u svibnju 2016. i u rujnu 2017.



Javna rasprava provedena je od 21. studenoga do 31. prosinca 2016. u prostorijama Grada Sinja i Općine Hrvaca. Cjelovita studija i ne-tehnički sažetak objavljeni su na internetskim stranicama ministarstva. U sklopu javne rasprave održano je javno izlaganje 16. prosinca 2016. u Općini Hrvacama. Tijekom javnog uvida zaprimljeno je 15 pisanih primjedaba javnosti i zainteresirane javnosti na studiju.



Zainteresirana javnost imala je primjedbe na studiju koje su se u bitnome odnosile na potrebu provedbe glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu u sklopu predmetnog postupka procjene, nedostatak varijantnih riješenja, nedovoljno obrađene utjecaje zahvata na podzemno vodno tijelo, uzimanje u obzir kumulativnog utjecaja prilikom procjene utjecaja na zdravlje ljudi, iskoristivost proizvedene toplinske energije, nedovoljno obrađene utjecaje na vodoopskrbne sustave Šilovku, Zadvarje i HE Zakučac, utjecaje korištenja ekstra lakoga loživog ulja, utjecaj povećanog hlapljenja iz akumulacije Peruće na rad hidroelektrane Peruće i nizvodne hidroelektrane u proizvodnom lancu.



Među ostalim, primjedbe su bile vezane i uz neusklađenost s Planom urbanog razvoja Općine Hrvaca i Grada Vrlike, nedovoljno obrađene rizike od minski sumnjivih površina, negativne utjecaje zahvata na razvoj pčelarstva i ekološke poljoprivrede, negativan utjecaj na kvalitetu zraka, utjecaj toplinskog opterećenja na bioraznolikost akumulacije Peruće, negativan utjecaj na zdravlje povećanjem koncentracije emisija onečišćujućih tvari, primjenu neodgovarajućih modela i metodologija za vrednovanje utjecaja zahvata na temperaturu akumulacije Peruće i rijeke Cetine nizvodno od HE Peruće.



Savjetodavno stručno povjerenstvo u postupku procjene utjecaja na okoliš održalo je dvije sjednice, a na drugoj prije dva tjedna razmotrilo je izvješće o provedenoj javnoj raspravi, izložene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti te očitovanje nositelja zahvata koje je dao preko ovlaštenika.



Na temelju razmotrenih primjedaba devet od 12 nazočnih članova Povjerenstva glasovalo je protiv prihvatljivosti zahvata za okoliš kako je predloženo studijom o utjecaju na okoliš.



Tijekom ispitnog postupka Ministarstvo je utvrdilo kako na temelju razmatrane studije o utjecaju na okoliš nije dano dostatno uvjerenje da će predložene mjere zaštite okoliša umanjiti mogući negativni utjecaj kombi kogeneracijske plinske elektrane (KKPE) Peruće na okoliš.