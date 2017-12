Nakon teksta u 'Slobodnoj' dobri ljudi su im uljepšali Božić: Hvala svima, sada ćemo mi pomagati drugima!

Neopisiva radost zavladala je još na Badnjak u obitelji samohrane majke Žane Barišić i njezine troje djece, u njihovu skromnom domu u Podstrani.



Iako su još 23. prosinca strahovali kako će Božić provesti bez nade u bolje sutra, možda čak i na ulici, izbačeni iz podstanarskog stana. Podsjetimo, dan prije Badnjaka Slobodna Dalmacija objavila je tekst o teškoj sudbini ove obitelji s dvoje malodobne djece i dvadesetogodišnjom kćerkom Elom, studenticom Filozofskog fakulteta, slijepom od rođenja.

'Božić je, a mi moramo na ulicu': samohrana majka iz Podstrane i njena djeca, od kojih je jedno slijepo od rođenja, proživljavaju pravu dramu



Prošli su kroz teško obiteljsko nasilje, izbacivanje iz stanova, osjetili su muke siromaštva, nezaposlenosti, teške sudbine bližih članova obitelji, i nisu se predali, no kada im je prije nekoliko dana ponovno zaprijetilo izbacivanje iz stana zbog nemogućnosti plaćanja posljednje stanarine, teret se činio pretežak.

Krenula je lavina

Srećom, nakon objavljivanja članka većina njihove nevolje riješena je u samo nekoliko sati, naši čitatelji dobroga srca reagirali su puno brže od očekivanog, pa bi se do kraja prosinca baš svim problemima obitelji Barišić moglo stati na kraj.



Puno je to više od onoga što je majka Žana očekivala. Tražila je tek da im netko povoljno iznajmi stan, jer nezaposlenoj samohranoj majci s troje djece, od kojih je jedno slijepo, to je nemoguća misija.



Sada će biti riješen ne samo stan, već će im ga po svemu sudeći godinu dana plaćati Grad Split, a građani su se pobrinuli za ostalo - registraciju, automobil, božićne poklone, novčanu pomoć, novu perilicu rublja, blagdansku trpezu i meso.... Suze radosnice, uvjerava nas Žana, kod Barišića padaju već danima.



- Božić nam nikad nije bio ljepši, zahvaljujući svim dobrim ljudima i vama koji ste objavili našu priču, istinito i pravedno, nema riječi kojima bih vam zahvalila - još uvijek je pod snažnim emocijama, moli nas za zahvalu svima koji su reagirali čim su prolistali "Slobodnu".



- A odakle početi, ne mogu vam opisati koliko nas je ljudi kontaktiralo, zvalo, to se čovjek ne bi usudio ni sanjati, ni tijelo to ne može podnijeti, previše je uzbuđenja - objašnjava nam i nastavlja.



- Među prvima u pomoć su nam došli vaterpolski veterani i vlasnik mesnice Džakula, koji nam je poslao meso i obećao da svako dvadeset dana možemo doći po komad za ručak... Prijateljica Klaudija Kružičević kupit će nam adekvatni auto, i to registriran! Veliko hvala prijateljici Dijani Vušković i njezinoj obitelji, preko noći osnovali su grupu "Dobri judi" na društvenim mrežama i donijeli nam poklone, hranu, skupili pet tisuća kuna.



- Javilo nam se i vodstvo Podstrane i ponudilo nam pomoć, Jelena Hrgović, zamjenica splitskoga gradonačelnika, primila nas je i odmah reagirala, kao i Vinka Bratulić iz splitskog Poglavarstva koja me godinama poznaje i napokon me mogla primiti i reći mi dobru vijest, kako će Grad Split plaćati najam stana za početak godinu dana, dok se ne nađe neko drugo rješenje! Nena Jonjić i Lidija Mikuličić našle su nam novi podstanarski stan, vlasnica je rekla da će joj biti drago i da će dati sve od sebe da uselimo prije Nove godine - čini nam se kako dobrim vijestima nema kraja.

Učinili su nam Božić predivnim

- Tu je i gospodin Miro Filipović Grčić koji nam je donio puno pečenog mesa za ručak, gospodin Ivica Matić i njegova grupa prijatelja kupili su nam perilicu rublja i dalje skupljaju novac... Što da vam kažem! Hvala svim vašim čitateljima, svima koji su na bilo koji način sudjelovali i pomogli, učinili nam Božić i općenito život predivnim. Hvala Slobodnoj Dalmaciji, djeci koja su se odrekla božićnih poklona kako bi ih moja djeca dobila - pokušava ne zaboraviti nikoga.



Javljali su se ljudi iz svih krajeva Hrvatske, posebno nas je dotaknula priča o školskim kolegama najmlađeg sina, inače šestaša Osnovne škole "Strožanac".



- Hvala Josipi Tandari, razrednici moga mlađeg sina, našoj dragoj dobroj susjedi Esmi Bešić kod koje smo se tuširali kada smo prošlog tjedna, usred zime, ostali bez tople vode, isključena nam je kako bi što prije napustili stan. Kod nje sam prala robu, inače je čistačica u strožanačkoj školi, svi je vole i obožavaju, uvijek pomaže kad god može...



Misija je uspjela i ne treba nam više od ovoga, zahvalni smo na svemu, djeca i ja smo presretni, riječima neopisivo! I mi ćemo, naravno, pomoći drugim ljudima za koje smo čuli da su u potrebi jer dobro se dobrim vraća, širimo ga dalje! - zaključuje Žana, a nama se čini kako je Božić ove godine u srcima Dalmatinaca zasjao pravim svjetlom, onim koje poznaje samo nesebično davanje i prepoznaje bližnje u potrebi.