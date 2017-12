Dobre vijesti za otočane: trajektne karte ipak ne poskupljuju, a neke cijene bit će još povoljnije

Nakon što je Agencijia za obalni linijski pomorski promet jučer objavila kako od nove godine otočanima raste cijena karata pomorskog prijevoza, odluka Agencije stavljena je ipak izvan snage, a cijene otočnih karata ostaju iste kao i u 2017.



Poskupljuju brodske karte za otočane, oni ogorčeni udarom na ionako loš standard



Današnje priopćenje Agencije prenosimo u cijelosti:



'Na poticaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet, održalo je u četvrtak, 28. prosinca 2017. godine, sjednicu na kojoj je izvan snage stavilo Otočni cjenik za 2018. godinu, a prema kojem bi na dijelu linija došlo do određenog povećanja cijena otočnih karata.



Kao što je i jučer najavljeno, navedeni Otočni cjenik za 2018. neće se primjenjivati, već će korisnici otočnih iskaznica prijevoz s otoka i na otoke i dalje plaćati prema Cjeniku iz 2017. godine.



Također, za djecu od 3 do 12 godina u izvansezonskom i sezonskom razdoblju primjenjivat će se cijena iz 2017. godine.



Naime, novi Otočni cjenik bit će definiran nakon donošenja Zakona o otocima, a što se očekuje tijekom 2018. godine te odgovarajućim izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, kojim će se obuhvatiti i pitanje otočnih karata.



Međutim, potrebno je naglasiti kako dio Odluke Vijeća, a koji se odnosi na smanjenje cijena u izvansezonskoj i sezonskoj plovidbi na državnim linijama, ostaje na snazi.



To znači da će, primjerice, cijena za prijevoz automobila u izvansezonskom i sezonskom razdoblju na trajektnoj liniji Split - Vela Luka - Lastovo biti manja za do 160 kuna, na trajektnoj liniji Vis - Split biti manja za do 45 kuna, na trajektnoj liniji Zadar - Mali Lošinj za do 37 kuna, na liniji Stari Grad - Split za do 30 kuna i sl.'