Valamar Riviera želi Hotele Makarska, planiraju privući bogate goste i otvarati nova radna mjesta

Valamar Riviera dostavila je u srijedu Centru za restrukturiranje i prodaju (CERP) obvezujuću ponudu za kupnju 621.086 dionica društva Hoteli Makarska d.d., što prema uvjetima iz Ponudbene dokumentacije čini 55,48 posto temeljenog kapitala Hoteli Makarska d.d., priopćili su iz Valamar Riviere.



U sklopu obvezujuće ponude, Valamar Riviera dostavila je CERP-u i Plan poslovanja, razvoja i ulaganja u društvo Hoteli Makarska d.d. koji predviđa značajan dugoročni ciklus investicija, te je objavljeno kako je zaključila i ugovor o suradnji s Allianz ZB d.o.o. društvom za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba kojim je uspostavljen odnos zajedničkog djelovanja spram društva Hoteli Makarska d.d.



„Privatizacijom društva Hoteli Makarska d.d., Valamar Riviera i AZ obvezni mirovinski fondovi imaju namjeru značajna sredstva uložiti u razvoj destinacije Makarska s ciljem podizanja kvalitete turizma prema gostima više platežne moći i otvaranja novih radnih mjesta u interesu svih dionika Društva i lokalne zajednice“, stoji u priopćenju, uz napomenu kako „Valamar Riviera i AZ obvezni mirovinski fondovi time nastavljaju uspješan model ulaganja kojim su 2016. godine zajednički realizirali akviziciju Imperiala d.d. na otoku Rabu gdje se u sinergiji znanja vodeće turističke kompanije i snage mirovinskog fonda ulaže u razvoj hrvatskog turizma“.



Nakon restrukturiranja i reorganizacije, ove godine će Imperial d.d. uložiti 72 milijuna kuna u rekonstrukciju objekata čime je započet novi razvojni ciklus poduzeća, navodi se u priopćenju.

Dvije obvezujuće ponude za Hotele Makarska i jedna za Hotele Maestral

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je u srijedu da je zaprimio dvije obvezujuće ponude za kupnju 55,48 posto državnog udjela u Hotelima Makarska - Valamar Riviere i Mesne industrije braća Pivac, dok je ponudu za 68,94 posto dionica dubrovačkog Hotela Maestral predao češki J&T IB Capital Markets.

Javno otvaranje obvezujućih ponuda za kupnju 621.086 dionica Hotela Makarska i 355.520 dionica Hotela Maestral održano je u srijedu, navode iz CERP-a iz kojeg najavljuju da će njihove stručne službe idućih dana izvršiti detaljne analize ponuda za kupnju dionica te dvije tvrtke.

CERP je za kupnju 55,48 posto državnog udjela u Hotelima Makarska tražio početnu cijenu od 150,1 milijun kuna, a prema navodima iz priopćenja obje su ponude veće od tog iznosa.

Tako je Mesna industrija braća Pivac, iz Vrgorca, za većinski paket dionica Hotela Makarska ponudio 155 milijuna kuna, ili oko 4,9 milijuna kuna više od početne cijene.

Valamar Riviera je, pak, za državne dionice u Hotelima Makarska ponudio cijenu od 172,66 milijuna kuna, što je oko 22,6 milijuna kuna više od početne cijene.

Da su predali obvezujuću ponudu za kupnju 55,48 posto dionica Hotela Makarska ranije su putem Zagrebačke burze potvrdili iz Valamar Riviere, napominjući da u tome djeluje zajedno s AZ obveznim mirovinskim fondovima.

Jedna ponuda za Hotele Maestral, rok za Jadran produljen do sredine siječnja

CERP je izvijestio i da je za kupnju 355.520 dionica dubrovačkih Hotela Maestral pristigla samo obvezujuća ponuda tvrtke J&T IB Capital Markets, a ta je češka tvrtka ponudila cijenu od 114,27 milijuna kuna, što je iznos početne cijene koju je CERP tražio za 68,94 posto dubrovačke hotelske kuće.

CERP je početkom studenoga objavio poziv za iskazivanje interesa za kupnju većinskih udjela u Hotelima Makarska i Hotelima Maestral, a u tom je prvom krugu javnog prikupljanja ponuda zaprimio 26 pisama namjere za kupnju dionica Hotela Makarska i 40 za kupnju dionica Hotela Maestral.

Upravno vijeće CERP-a je 22. studenoga utvrdilo početne cijene i uvjete prodaje dionica te dvije hotelske kuće, a rok za podnošenje obvezujućih ponuda istekao je danas u 14 sati.

Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Hotela Makarska otkupljene su tri ponudbene dokumentacije, te su dostavljene dvije obvezujuće ponude, a za kupnju dionica Hotela Maestral otkupljene su dvije ponudbene dokumentacije te je dostavljena jedna obvezujuća ponuda, navode iz CERP-a, napominjući kako potencijalni investitori koji su u prvom krugu iskazali interes nisu bili dužni u drugom krugu predati obvezujuću ponudu.

Iz CERP-a su ujedno izvijestili da su produžili prvobitni rok za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju 70,74 posto dionica crikveničkog Jadrana, i to do 15. siječnja 2018. do 14,00 sati.

Prema odluci Upravnog vijeća CERP-a od 22. studenoga, početna cijena za 70,74 posto dionica Jadrana je 193,9 milijuna kuna ili 34,75 kuna po dionici.

No, zainteresirani za Jadran morat će ponuditi i dokapitalizaciju iz vlastitih sredstava i u iznosu od najmanje 200 milijuna kuna. Tu će dokapitalizaciju morati izvršiti u roku od šest mjeseci od dana sklapanja ugovora o prodaji.

Hina