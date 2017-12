Muć je kolijevka 'lex šerifa': kraj je godine, općina nema proračun, blokada je potpuna

U Općini Muć prvi put bi mogao biti primijenjen novi zakon o lokalnoj upravi popularno nazvan ‘lex šerif’. Tekuća godina iscurit će za par dana, a još nije održana sjednica Općinskog vijeća na kojoj bi trebao biti donesen proračun. Oporba smatra da se načelnik Filip Stupalo ponaša kao pravi šerif te namjerava srušiti Općinsko vijeće i uopće ne donijeti proračun samo da ostane na vlasti!

- Ali izgleda da je u zadnji čas shvatio da je krivo razumio novi zakon: u slučaju da se ne donese proračun, pada načelnik, a ne Općinsko vijeće – tumači Miro Šolić, vijećnik s načelnikove Nezavisne liste koji je nedavno ‘otkazao poslušnost’, čime je Stupalo izgubio većinu na koju je računao.

Naime, stanje u petnaestočlanom mućkom vijeću je ovakvo; Stupalova Nezavisna lista s Mirom Šolićem imala je pet vijećnika i dogovorili su koaliciju s dvoje iz HČSP-a, koji je zauzvrat dobio funciju predsjednika vijeća. Na strani oporbe je bilo šest vijećnika, tri iz HDZ-a, dvoje s Nezavisne liste mladih Ante Karina i jedan iz HSS-a, stranke kojoj je nekoć pripadao i Stupalo. Bez Šolića nema većine, pa je načelnik procijenio kako je bolje rasturiti i Vijeće i proračun samo da ostane na vlasti, što se očito neće obistiniti.

- Meni je pukao film kad je načelnik nakon večere s vijećnicima kazao: ‘Ajde sada vi kažite vaše želje!’ Kao da je došao Djed Mraz pa će on ispunjavati ono što nama padne na pamet umjesto da ozbiljno sjednemo i analiziramo probleme, te sastavimo razvojni proračun koji će u prvom redu biti okrenut opstanku i ostanku mladih na području općine. Primjerice, moj je prijedlog, koji podržavaju i ostali vijećnici suprotstavljeni Stupalu, da se konačno, nakon dvadeset godina šuplje priče izgrade vrtić i mrtvačnica u Neoriću, da se pomogne obiteljima školske djece s 500 kuna, da se omogući besplatan prijevoz učenicima i studentima, nastavak radova na ogorskom vodovodu, nogostup kroz Donji Muć... Treba poštivati narod Na koncu da se počne raditi na dobivanju novca iz EU fondova, jer dosad nismo dobili ni lipe, zato što nismo ni tražili – objašnjava Šolić, koji za udaljavanje od načelnikovih maglovitih planova s proračunom dobiva čak i prijetnje.

- Ne želim ja Stupalu, mom nekadašnjem prijatelju, biti ni sudac ni odvjetnik, mene zanima samo proračun i bolji život u našem kraju. A onako kako je do sada išlo više ne ide, ne može biti lokalnih šerifa koji će upravljati općinom netransparentno. Sada smo se toliko približili zakonskom roku za donošenje proračuna da postaje besmisleno čak i da danas primimo poziv koji mora biti uručen najmanje pet dana ranije. Zar ćemo zasjedati na Staru godinu, umjesto da u miru provedemo blagdane?! Prema našim informacijama Muć je zadnja općina u Hrvatskoj koja nije donijela proračun – kaže Šolić.

Dojučerašnja oporba, a sadaš nja većina, sačinjena od HDZ-a, HSS-a, dva člana s Nezavisne liste mladih Ante Karina i vijećnikom s nezavisne liste vladajućih svojim potpisima uputila je zahtjev za izvanrednu sjednicu na kojoj bi se donijela odluka o usvajanju proračuna. Time je, tvrde, općinski načelnik izgubio većinu u vijeću i opstruira njegovo sazivanje. Uz proračun namjeravaju načelniku ograničiti 24-satno korištenje službenog automobila, ukinuti mu službenu karticu, smanjiti mu plaću...

- Apeliramo na načelnika i predsjednicu vijeća da preuzmu odgovornost prema našim građanima i hitno održe sjednicu o usvajanju proračuna za iduću godinu. Strahujemo da bi neusvajanje proračuna paraliziralo funkcioniranje naše općine i uvelo nas u duboku krizu. I ovako osiromašena općina Muć nema pravo luksuza novih izbora – kaže Bone Elez, vijećnik HDZ-a.

- Ne želimo rušenje, volju naroda treba poštivati. Ali sramota je da u 21. stoljeću Neorić nema vrtić, Ogorje pitku vodu, a Muć Donji i Gornji su bez nogostupa. Tražit ćemo da se u proračunu znatno više novca usmjeri u te projekte, kao i u sport, školarce i studente. Zahtijevat ćemo apliciranje na EU fondove za izgradnju novog vatrogasnog doma za naše heroje mućke vatrogasce jer smatramo da sadašnji nije adekvatan – zaključuje Ante Karin, nositelj Nezavisne liste mladih.

Tko pada - načelnik ili vijeće ?

Ako načelnik, gradonačelnik ili župan do 31. prosinca ne predlože lokalni proračun, on pada. Vlada ga razrješuje dužnosti, imenuje povjerenika i raspisuje nove izbore. Ako, pak, u tom roku on ili ona predloži lokalni proračun, a njega ne izglasa općinsko, odnosno gradsko vijeće ili županijska skupština, niti donese odluku o privremenom financiranju, onda padaju ta predstavnička tijela i građani na novim izborima ponovno biraju svoje vijećnike. Ako, pak, ni novi sastav vijeća ili skupštine ne usvoji proračun koji je predložio načelnik, gradonačelnik ili župan u roku od 90 dana od svojega konstituiranja, raspisuju se izbori i za načelnika, gradonačelnika ili župana, i za općinsko i gradsko vijeće, odnosno županijsku skupštinu.

To su ključne novine izmjena Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kolokvijalno nazvane “lex šerif”. Do sada je praksa bila da svi – i predstavnička i izvršna tijela – idu na izbore ako se do konca godine ne usvoji lokalni proračun. U “lex šerifu” strateška je prednost dana načelnicima i gradonačelnicima. Ali samo ako na vrijeme, odnosno do konca godine, predlože lokalni proračun. Poziv na sjednicu pritom nije dovoljan. Gradonačelnik ili načelnik moraju predsjedniku gradskog ili općinskog vijeća, odnosno županijske skupštine – a time i svim vijećnicima – dostaviti pisani prijedlog proračuna, iz kojega se jasno vide planirani prihodi i rashodi za iduću godinu te detaljno razrađene pojedine stavke.

Formalnu odluku o raspuštanju predstavničkog tijela jedinice lokalne uprave i samouprave ili odluku o razrješenju načelnika općine ili gradonačelnika donosi Vlada. Prvog radnog dana u novoj godini Ministarstvo uprave odašilje svojim područnim uredima zahtjev za dostavom podataka o općinama i gradovima u kojima proračun nije predložen ili nije usvojen. Nakon što dobiju podatke, Vlada mora djelovati po sili zakona. Drugim riječima, odluka o novim izborima ili za načelnika, ili za vijeće, u tom je trenutku tek puka formalnost.(MKS)