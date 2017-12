Nakon 'proljetnog Božića' stiže promjena vremena

U utorak će na Jadranu zapuhati umjereno jugo te će duž cijele obale biti zamjetno oblačnije, a kiša će biti najčešća na širem riječkom području, javlja HRT.

U srijedu će jugo jačati na jako i olujno te će do četvrtka lokalno pasti i obilnija kiša.

U četvrtak će jugo na sjevernom dijelu okrenuti na buru s kojom će stići hladniji zrak.

No, do tada uz južinu, osobito u srijedu, bit će i razmjerno toplo.