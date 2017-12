Projekt od 120 milijuna eura mogao bi potpuno promijeniti jugoistočnu vizuru Splita: od Duilova do Stobreča protezat će se šetnica, marina sa 700 vezova i dva umjetna otoka

Na prvom, 'kulturnom' otočiću izgradio bi se akvarij vrijedan 40 milijuna eura, dok bi na drugom, 'sportskom', bio jedriličarski kamp

Ako se ostvari najava, za šest godina između Duilova i Stobreča izgradit će se nova marina sa 700 vezova i obalna šetnica, duga kilometar i pol.

Kako "Slobodna" prva doznaje, riječ je o projektu vrijednom 120 milijuna eura, koji priprema Županijska lučka uprava pod radnim nazivom "Luka Orišac", a uključivat će spomenutu lučicu i "lungomare", te dva umjetna otočića. U novoj nautičkoj zoni, prema predviđanjima, svoje radno mjesto našlo bi 700 ljudi.

– Ideju o "Luki Orišac" smo imali nekih šest mjeseci prije izbora, no čekali smo novi saziv Županijske skupštine i donošenje odluke o određivanju granica lučkog područja na tom dijelu splitskog obalnog pojasa. Odluka je usvojena i sada krećemo u realizaciju toga javnog projekta koji će se financirati iz naših vlastitih izvora i europskih fondova – potvrdio nam je Domagoj Maroević, ravnatelj županijske ustanove.

Prema njegovim riječima, idejno rješenje bit će kompletirano tijekom 2018. godine, odluku regionalnog parlamenta o izmjeri granica lučkog područja su dobili, pa sada treba sve to staviti i u splitski Generalni urbanistički plan.

– Tu ne bismo trebali imati većih problema, jer je ovo konkretni plan uređenja prostora od Duilova do Stobreča, pa očekujemo podršku i gradskih vijećnika. Uredili bismo, naime, obalni pojas dug 1850 metara, širok oko deset metara, uz dva betonska mula istočno od kompleksa hotela "Zagreb". Uz šetnicu, tu bi bila i marina s ukupno 700 vezova, od čega 400 komunalnih vezova i 300 nautičkih. Vezovi bi bili uz obalu, ali i sa sjeverne strane oba otočića koja bismo izgradili, dok bi na njihovoj južnoj obali imali plaže – naglasio je Maroević čiji drugi mandat na čelu Županijske lučke uprave istječe za godinu i pol.

– Novi, treći mandat me apsolutno ne opterećuje, treba raditi i pripremati projekte, a to je dugotrajan posao. No, tko sretniji od mene kada se realizira i ovaj, nužan za uređenje tog dijela grada – istaknuo je ravnatelj, koji se može pohvaliti i rastom prihoda od 300 posto otkad predvodi regionalnu instituciju.

Maroević procjenjuje kako će se projektna dokumentacija za projekt Orišac izrađivati od dvije i pol do tri godine, a toliko razdoblje će trebati i za samu izgradnju planiranih objekata.

– Splićani i Stobrečani bi na kraju trebali dobiti novu obalu, nautičke vezove, popratne sadržaje i dva otočića, pojedinačne površine između 50 i 60 tisuća kvadrata. Prvom smo dali radni naziv "kulturni", a drugom "sportski". Na prvom ćemo izgraditi muzej, izložbeni dio i morski akvarij od 10 tisuća metara četvornih, vrijedan 40 milijuna eura. Usporedbe radi, akvarij u Genovi, na 3500 kvadrata, godišnje posjeti više od 1,3 milijuna posjetitelja – rekao je ravnatelj, te dodao:

– Na drugom otočiću bit će jedriličarski kamp, sportska i rekreacijska zona, a novac za tu investiciju osigurat ćemo iz EU-ovih fondova, odnosno prijavom na međunarodne natječaje.