Promocija kakvu je Dalmacija mogla samo sanjati: biciklisti iz bogate arapske kraljevine stižu na Hvar, s njima i vojska novinara iz cijeloga svijeta

Hvar, srednja Dalmacija i Hrvatska nisu mogli zamisliti bolju zimsku promociju uoči 2018. godine: usred prosinca na 12 dana priprema na Hvar stiže jedna od najboljih svjetskih biciklističkih ekipa profesionalaca "Bahrain Merida", iz bogate kraljevine u Perzijskom zaljevu.



Potvrdio nam je to Vladimir Miholjević, proslavljeni hrvatski biciklist sa svjetskim uspjesima, koji je sportski direktor i trener ekipe iz Bahreina.





Vladimir Miholjević

Zahvaljujući tome, ali i činjenici da ih je već dovodio na hrvatsku biciklističku utrku "Tour of Croatia", gdje je proljetos njihov biciklistosvojio prvo mjesto, sada želi doći i na pripreme.Konkurencija Hvaru za domaćinstvo bili su Mallorca, Grand Canaria, Sicilija, Turska, Toscana, Valencia...Prvi je to put da biciklistička ekipa sa svjetskom WorldTour licencijom koristi jedan hrvatski otok kao bazu prvog trening kampa za novu natjecateljsku sezonu, a budući da takve ekipe vrhunskih rezultata prati cijela svita svjetskih novinara, to će Hvar usred prosinca dobiti turističku i sportsku promociju koju se teško može financijski "odvagati".- Trening kamp na Hvaru počinje 6. prosinca i trajat će 12 dana, a za to vrijeme članovi ekipe od 28 biciklista i 45 osoba pratećeg personala izvest će treninge duge 1500 kilometara po otoku, uz 20 sati dodatnog specifičnog treninga u zatvorenom prostoru.Članovi ekipe u biciklističkoj sezoni 2017. pobijedili su u 14 utrka najviše kategorije. Radi se o jednoj od dvije svjetske ekipe kojima je pošlo za rukom osvojiti dva podija na ovogodišnjim grand tourevima i izazivaju izniman interes inozemnih medija koji stižu na Hvar.Kako nam je rekao Miholjević, u partnerstvu s TZ-om Splitsko-dalmatinske županije, TZ-om Grada Hvara te hotelskom kućom "Sunčani Hvar", organizira se posebni trodnevni obilazak i događanje za novinare u sklopu trening kampa. Uz domaće, bit će tu i novinari kuća Eurosport International, RAI TV, Planet TV, Swiss TV, Gazzetta dello Sport, Corrierre della Sera, L’Equipe, Cycling news, Marca te specijaliziranih biciklističkih medija iz Danske, Švedske, Belgije i Nizozemske.Izazvat će to snažan marketinški odjek jer će novinari, osim sportskih, imati i posebne turističke priloge o Hvaru i mogućnostima njegova korištenja za sportske pripreme tijekom cijele godine.Biciklisti "Bahrain Merida" u Hvaru će odsjesti u hotelu "Pharos", i tako u prosincu pojačati turistički promet za oko tisuću noćenja, a biciklističke staze kojima će voziti iskusni Miholjević naziva izvrsnima za ovu fazu njihovih priprema.- U našem biciklističkom timu koji broji 72 člana su pripadnici 14 nacija, a među njima i šestero Hrvata. Ne samo da ćemo imati pripreme na Hvaru, nego smo dogovorili s Institutom za sport u Splitu zdravstvene preglede sedmorice naših biciklista radi dobivanja licencija. Ekipa i stručno vodstvo biraju destinaciju za zimski kamp prema uvjetima koje pruža za kvalitetan trening, a Hvar je u svim našim inspekcijama dobio odlične ocjene - pojašnjava Miholjević, koji svoj status sportske zvijezde u Italiji već nekoliko godina stavlja u funkciju turističke promocije biciklizma TZ-a Splitsko-dalmatinske županije na nizu njihovih turističkih prezentacija aktivnog odmora srednje Dalmacije u Italiji.