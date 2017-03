Kreće bitka za čiovski most, Brodosplit će tužiti državu i Ministarstvo prometa: Povjerovali smo Butkoviću. A to nas je stajalo stotine tisuća eura

Makar stanje na gradilištu to ničim ne odaje, čiovski most, koji je već odavno trebao biti sagrađen, bit će dovršen do 15. lipnja, zadnjeg dopuštenoga termina, koji je koncem prošle godine ministru Olegu Butković zajamčio glavni izvođač radova "Viadukt". Doduše, garancije zagrebačke građevinske tvrtke već su, ne jednom, devalvirane i više nemaju potrebnu težinu, ali ovoga puta poštivanje najnovijeg termina rezolutno nam je potvrdila Tamara Pajić u ime Hrvatskih cesta.



Investitor ovog strateškog projekta - oko kojega su se podigle tenzije na najvišoj razini, za što je okrivljen makedonski podizvođač zadužen za čelike - ističe da se posao odvija prema novom planu dinamike radova. Hrvatske ceste otkrivaju i jednu zanimljivost – u posao je ponovo uključena makedonska "Iskra".



- Prema novom sporazumu, potpisanom prije dva tjedna, tvrtka iz Kumanova se obvezala da će sav potreban čelik biti na gradilištu do konca ožujka, a pošto su već isporučili 60 posto potrebne količine, svoju obvezu ispunit će i prije roka, već do sredine ožujka, kaže Tamara Pajić.



Glava u torbi



Činjenica da je novi sporazum s "Iskrom", koja se već prije kompromitirala i kvalitetom radova i dinamikom isporuke, potpisan puna dva mjeseca nakon dramatičnih sastanaka s resornim ministrom koji je "Viaduktu" prijetio raskidom ugovora "jer nam je svima glava u torbi i Hrvatska je na testu", otkriva da se cijelo vrijeme iza scene pregovaralo i taktiziralo.



Podsjetimo se, ministar Oleg Butković najavio je u prosincu u Trogiru da će "Viadukt" Hrvatskim cestama za desetak dana dostaviti nove ugovore s hrvatskim podizvođačima. Čelni čovjek "Viadukta" Joško Mikulić prisnažio je da će spas potražiti u domaćem škveru jer već angažirani "Zagreb Montaža" i "Đuro Đaković" ne bi mogli dodatne količine isporučiti na vrijeme. Iz "Brodosplita" su neslužbeno potvrdili da "obavljaju predradnje kao da su posao već sklopili".



A onda se u dva mjeseca nije dogodilo ništa da bi se, tiho, u igru ponovno vratila kumanovska "Iskra". "Brodosplitu" je izmaknuo dobar posao, a u škveru tvrde da su, osim izgubljene dobiti, pretrpjeli i ozbiljnu štetu.



Neprihvatljivi ugovor



- "Brodosplit" je u trenutku kad se i javno govorilo o kašnjenju izgradnje Čiovskog mosta ponudio izradu dijelova čelične konstrukcije mosta glavnom graditelju, kako bi pridonio završetku projekta na vrijeme. Inicijativa "Brodosplita" je bila pozdravljena i prihvaćena, a komercijalno-tehnička ponuda označena je prihvatljivom.



"Brodosplit" je temeljem toga pokrenuo proces dobave potrebnog materijala kako bi se cijeli posao završio u vrlo zahtjevnim rokovima. Glavni graditelj je nakon duljeg otezanja inzistirao na odredbama ugovora koje za "Brodosplit" nisu mogle biti prihvatljive. "Brodosplit" je prihvatio potpunu odgovornost i garancije za onaj dio posla koji bi obavljao, a nikako za propuste drugih, što se ugovorom tražilo - ističu u pisanom odgovoru iz škvera.



Ugovor "Viadukta" i "Brodosplita" nije sklopljen, a neslužbeno se može čuti da su u škveru, u dobroj vjeri i na riječ, krenuli u nabavu oko 500 tona čelika. U pitanju je, navodno, više stotina tisuća eura pa bi sve moglo rezultirati i tužbom.



- "Brodosplit" je angažirao svoje inženjerske i komercijalne potencijale u pripremi dogovorenoga i utrošio je financijska sredstva za nabavu materijala kako bi pomogao u dostizanju rokova. Šteta svakako postoji, a istu ćemo potraživati - ističu u škveru.



Nerealizirani poslovni odnos "Viadukta" i "Brodosplita" cijelu priču vratio je na sam natječaj i dodjelu posla "Viaduktu" i partnerima iako nisu ponudili financijski najpovoljniju ponudu. Najjeftinija je bila ponuda "Brodosplita", koji se natjecao zajedno sa "Strabagom" i "Skladgradnjom". Zanimljivo je i to da su se u žalbi pozivali i na činjenicu da "Viadukt" na natječaju nije dokazao pravnu i poslovnu sposobnost svojega kooperanta "Iskre".



Penala - nema!



Inače, vrijednost izgradnje mosta kopno-otok Čiovo, čija je gradnja počela u veljači 2015., nešto je veća od 207,9 milijuna kuna, od čega će se 85 posto ili do 176,7 milijuna kuna sufinancirati iz EU fondova. Uz uvjet da se poštuju rokovi.



Most će biti dug 547 metara, bit će 25 metara iznad morske površine, imat će 13 stubišta u moru i dva upornjaka na kopnu - jedan na strani Čiova, a drugi na trogirskoj strani. Osim mosta, izgradit će se i pristupne ceste od 1818 metara.



Treba vjerovati da su najnovije garancije vjerodostojne i da će most doista biti sagrađen do sredine lipnja. Ako ne, bit će nikom ništa kao i do sada. Jer, činjenično stanje jest takvo da "Viadukt" nema neke posebne penale, niti su kakvim aneksima dodani, u slučaju da ne završi posao do lipnja. A i za eventualni raskid ugovora tada će biti prekasno. Što bi rekao Oleg Butković, ostaje nam vjerovati, svi zajedno moramo vjerovati.



Izgradnja u brojevima: 207 milijuna kuna vrijednost je radova mosta

176 milijuna kuna sufinancira se iz EU fondova

547 metara bit će dug čiovski most