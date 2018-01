'Čestitka' iz 'Čistoće': platite još 50 posto za odvezeno smeće ili pokrećemo ovrhu!

Građane Šibenika neugodno je iznenadila "čestitka" Gradske čistoće pristigla za božićne i novogodišnje blagdane ili prvoga tjedna nove godine.

Na adrese oko 16 tisuća kućanstva na području grada, kojima uslugu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada pruža ova gradska tvrtka, stigla su dva računa, uz naznaku da se radi o "razlici po cjeniku od 31. listopada" koju moraju platiti za studeni i prosinac 2017., s datumom dospijeća 31. prosinca te iste godine. U protivnom, "Čistoća" će posegnuti za ovrhom, navedeno je na računu, ali bez obrazloženja zašto moraju platiti dodatnih 50 posto na ranije dostavljene i, uglavnom, već plaćene račune. Poslije blagdana, "usijali" su se telefoni u gradskoj upravi i "Čistoći", ali i medijima. Ljudima jednostavno nije bilo jasno što se događa, kada je povećana cijena odvoza smeća i zašto retroaktivno plaćanje. I to – čak 50 posto više!

I dok su neki tu obvezu podmirili, drugi traže odgovor na pitanje "zašto", ljutiti na one koji su račune poslali, no za direktora šibenske "Čistoće" Novicu Ljubičića dvojbe nema. Sve je po zakonu, a jedinim propustom drži to što nisu djelovali "informativno" te građane ranije preko medija izvijestili o povećanju cijene.

Novica Ljubičić, direktor Gradske čistoće



– U listopadu smo Gradu uputili zahtjev za davanje suglasnosti na izmjenu cjenika, odnosno povećanje cijene odvoza komunalnog otpada za kućanstva za 50 posto, te smo je od gradonačelnika Željka Burića i dobili. Glavni razlog povećanja cijene je rast troškova poslovanja do kojeg je došlo u zadnje 3,5 godina. Podsjetit ću, 2014. godine došlo je do razdvajanja "Čistoće" i Centra za gospodarenje otpadom Bikarac kojim smo mi do tada upravljali i ostvarivali dobit, a od razdvajanja i mi plaćamo odlaganje po trenutnoj cijeni od 286 kuna po toni otpada, što na godišnjoj razini iznosi oko šest milijuna kuna. Bez obzira na sve troškove i gubitke prihoda, "Čistoća" je bila maksimalno osjetljiva prema svojim građanima i nije povećavala cijene, ali stupanjem na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i novim načinom sakupljanja te odvojenog sakupljanja korisnog otpada, dužni smo uložiti u komunalnu opremu i prilagoditi se Uredbi, što zahtijeva milijunske iznose – kazao je Ljubičić, i dodao da su pritisnuti rokovima i nedostatkom novca bili prisiljeni na povećanje cijene.

Šibenčani, koji odvoz smeća plaćaju po broju članova kućanstva, račune po novoj cijeni plaćat će sve dok se ne stvore uvjeti za naplatu usluge po obujmu spremnika miješanoga komunalnog otpada, a krajnji rok je 1. studenoga ove godine. Ljubičić u ovom trenutku ne može građanima reći od kojeg će se mjeseca smeće plaćati po obujmu, ali ističe da Gradska čistoća užurbano radi na provedbi uredbe. Na sjednici Gradskog vijeća od 20. prosinca prošle godine donesena je "Odluka o načinu pružanja javne usluge miješanoga komunalnog otpada i biorazgradivoga komunalnog otpada" i stupila je na snagu 6. siječnja.

– U roku od 30 dana, odnosno do 6. veljače, mi moramo donijeti novi cjenik koji uključuje plaćanje odvoza miješanoga komunalnog otpada po obujmu spremnika. Do tada, cijena se neće mijenjati, a novi cjenik će zaživjeti kad "Čistoća" ispuni uvjete za njegovu primjenu, odnosno osigura građanima sve uvjete za izdvajanje korisnog otpada – kaže Ljubičić.

Hoće li, primjerice, četveročlano kućanstvo koje sada smeće plaća 115,26 kuna mjesečno, tada plaćati više ili manje, ovisit će o cijeni javne usluge ili paušalu koji će biti jednak za sve – neovisno o broju članova kućanstva – te o cijeni pražnjenja spremnika s mješovitim otpadom.

Šibenčani bi o svemu trebali znati više za mjesec dana kad "Čistoća" utvrdi novi cjenik, a za očekivati je da iznenađenja s računima kao ovih "blagdanskih" neće biti. Uostalom, u spomenutu odluku Gradskog vijeća ugrađen je članak u kojem se kaže da je davatelj javne usluge dužan obavijestiti korisnike o cjeniku te njegovim izmjenama i dopunama, najmanje 30 dana prije dana njegove primjene. Na kraju, ako je onima koji "novogodišnju čestitku" još nisu platili utješno – direktor Ljubičić je rekao da neće biti ovrha i zateznih kamata ako račun platite do kraja siječnja!

Što kažu građani?

Mogu raditi što ih je volja!

Šibenčani su i dalje ogorčeni zbog povećanja cijene ali i načina na koji su to saznali. Ne skrivaju bojazan da ih čeka još 20, 30 ili 50 posto veća cijena nakon primjene Uredbe.

– Mogu raditi što god ih je volja. Nas nitko ne pita, a o kvaliteti usluge da i ne govorim. Prođite Meterizama ili Crnicom, pa ćete vidjeti kako je oko kontejnera. I koliko se puta tjedno smeće odvozi. A cijene? Mogu biti samo veće, nikako ne očekujem manje – rekla nam je Nevenka Marin. Da cijenu nije trebalo povećavati nekoliko mjeseci prije primjene nove Uredbe i novog načina obračuna smatra i Mara Ćović.

– To je pregrozno, a sve je prošlo utiho. Sama činjenica da preko noći podignete cijenu "nečega" za 50 posto je užasna, a u ovom slučaju još užasnije kad se zna da se priprema novi cjenik po novom načinu obračuna odvoza smeća – kazala je Mara.

– Zašto nisu dali neku obavijest preko radija, nego su nam tim računima baš zapaprili kraj godine? Ionako jedva spajam kraj s krajem, a sad još i 50 posto više moram platiti smeće. A niko me ne pita kolika je moja mirovina – kaže Joso Maras.