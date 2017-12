Šibenik sprema jedan od najatraktivnijih novogodišnjih dočeka u Hrvatskoj, no dežurni grintavci opet su se javili s kritikama

Novogodišnji je doček u Šibeniku drugi put u zadnje četiri godine pomalo dubiozan! Nije to samo igra riječi vezana uz naziv glavnog izvođača Dubioza kolektiva. Stara je izreka vezana uz Šibenčane kako im "ništa ne valja, a ne znaju što žele".



Šibenskim "grintajućim snagama" glede izbora izvođača (i njegove cijene od 60 i "nešto" tisuća eura s PDV-om) ovaj put su se pridružili i drugi (politički) čimbenici. Poput primoštenskog načelnika Stipe Petrine. U svojem Primoštenu Petrina neće organizirati doček, ali je, kao poklopac za svaki lonac, (financijsku) priču o šibenskom slavlju ocijenio "bijednom"!



Ma što tko mislio o Prljavom kazalištu, Massimu i Dubiozi kolektiv, riječ je o glazbenicima koje bi za doček Nove godine poželio svaki grad u Hrvatskoj. A Šibenik je spomenute nanizao u tri godine. Ove jeseni "pick" je opet pao na Dubiozu.



Prije tri godine su angažiranje tog bosanskohercegovačkog sastava napali ultradesni članovi HDZ-a. Sad se po njima (ne)očekivano praši sa svih položaja.



Šibenski je glazbeni kritičar Marko Podrug, primjerice, pozdravio prvo angažiranje Dubioze "kao hrabrost i odvažnost vladajućih", dok je spomenute glazbenike nedavno označio kao "cirkusantski bend otupljene oštrice, koji ne vrijede da ih se plati dvostruko više nego prije tri godine".



Zbog Dubioze smo gotovo i zaboravili da u Šibeniku, kao njihova predgrupa, svira Elemental. Razlog je vjerojatno njihova cijena, koja, očito, nije dala povoda za grintanje.



Kao što se vraća Dubioza, tako se vraća i novogodišnji doček na Poljani. S namjerom organizatora da se đardin ili popularna "Adventura" spoje u zajedničku priču s novogodišnjim dočekom. Bit će to i zadnji doček na "staroj" Poljani, koju u novoj godini očekuju veliki građevinski zahvati.



U Šibeniku će zabave biti i na kraju grada. U noćnom klubu "Inside" nastupit će grupa Amigos. Nešto izvan granica Šibenika, u lozovačkom hotelu "Atrium", goste će u novogodišnje jutro uvesti grupa Dišpet.



Knin je, uz Šibenik, jedini grad (i mjesto) u Šibensko-kninskoj županiji, koji će imati organiziranu proslavu na otvorenom.



Kninjani se ufaju u dobar novogodišnji provod uz bend iz Zagreba Tom and the Twisters.



Središnje lokacije vodičke novogodišnje proslave bit će hotel "Olympia" i diskoteka "Exit". U "Exitu" će pjevati mladi bend Spectrum, a atmosferu će dodatno zagrijavati DJ-evi. Glavna zvijezda u "Olympiji" bit će Tribunjac Đani Stipaničev.



– Već sad možemo reći da smo pogodili s Đanijem, jer smo još 10. prosinca zaključili rezervacije za 400 gostiju. I ove godine organiziramo zabavu u hotelskoj diskoteci. Tamo će nastupiti Show legende – otkrio nam je Darko Bastić, direktor "Olympije".



Iako je i Primošten izvan priče o dočeku na otvorenom, u novogodišnjoj će noći biti živo u tamošnjoj diskoteci "Aurora". Primoštenci će Novu godinu dočekati uz techno ritam desetak DJ-eva.



Novogodišnje fešte neće biti na trgovima Drniša, Skradina i Vodica, a ni na rogozničkoj rivi. A to i nije neka (novogodišnja) novost!