Hrvatski apsurd: avionska karta za let od Dubrovnika do Istanbula je jeftinija od one do Zagreba

Croatia Airlines, jedini domaći prijevoznik koji povezuje dubrovačku esklavu sa maticom zemljom, stalno je na udaru građana Dubrovnika zbog izuzetno visokih cijena avionskih karata.

Povratne karte iz Dubrovnika do europskih odredišta sve do kraja listopada mogle su se naći za bagatelne cijene, znatno niže od onih Croatia Airlinesa, a neki prijevoznici koji i sada, tijekom zime voze prema Dubrovniku nude tarife koje se ne mogu usporediti s onima Croatia Airlinesa. Jedna od takvih kompanija je Turkish Airlines čije povratne avionske karte od Dubrovnika do Istanbula Dubrovčane koštaju gotovo jednako kao Croatia Airlinesom do Zagreba.

Dubrovčanin Nikša Klečak nedavno je na svom facebook profilu objavio status popraćen fotografijama računa dvaju povratnih karata Dubrovnik – Zagreb čija je cijena 240 eura odnosno 1657,50 kuna. Od Dubrovnika do Zagreba za te novce se jedva može i s najjeftinijim kartama Croatia Airlinesa, kad bi se uopće do takvih moglo doći, pa u slučaju žurnog liječničkog pregleda u Zagrebu stanovnici krajnjeg juga, povratnu kartu plaćaju i preko dvije tisuće kuna.



– Evo zašto se ovoj našoj kompaniji CA treba napraviti format c dvotočka enter. Uz sve subvencije i krađu gradskog dubrovačkog proračuna u vidu podizanja karata za iznos subvencija, ova ‘naša’ kompanija ima tarifu do Zagreba gotovo jednaku kao Turkish do Istanbula – piše Klečak u svom statusu.Nije prvi puta da se u dubrovačkoj javnosti Croatia airlines proziva zbog 'maćehinskog' odnosa prema građanima Dubrovnika. Gradska uprava u Dubrovniku stoga je i subvencionirala letove do Zagreba sa čak 250 kuna za povratni let, no to je jedva pokrilo razliku jer su karte vrlo brzo nakon uvođenja subvencija poskupjele. Gradonačelniknajavio je i daljnje subvencioniranje karata i novi model subvencija kroz zakup određenog broja sjedala za građane.U Croatia Airlinesu u više su navrata odbacili tvrdnje o lošijem odnosu prema stanovnicima hrvatskoga juga u odnosu na druge putnike Croatia Airlinesa. Glasnogovornik CAi nakon novog upita o visini cijena avionskih karta za Dubrovčane ponavlja:– Netočna je informacija, koja se uporno ponavlja u javnosti, da je Croatia Airlines podigla cijene karata nakon što je Grad Dubrovnik za svoje sugrađane uveo subvencije za zrakoplovne karte. Na cijenu avio karata uvelike utječu i aerodromske pristojbe, pa PDV, na što Croatia Airlines nije mogla utjecati, dok se cijena same avionske karte odavno nije mijenjala – ponavlja Janušić.Već su ranije iz njegova ureda pojašnjavali kako cijene karata na letovima između Dubrovnika i Zagreba, kao i na svakoj drugoj domaćoj i međunarodnoj liniji Croatia Airlinesa, ovise o trenutnoj dostupnosti sjedala na pojedinom letu, pa su najpovoljnije karte dostupne ako se rezerviraju i kupe dovoljno unaprijed.