Općina Konavle prepustila upravljanje tvrđavom na Prevlaci Društvu prijatelja dubrovačke starine

Ugovor o prepuštanju upravljanja tvrđavom na poluotoku Prevlaci na rok od 20 godina potpisali su u srijedu u Cavtatu načelnik Općine Konavala Božo Lasić i predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine Niko Kapetanić.



Društvo prijatelja dubrovačke starine ugovorom se obvezuje urediti tvrđavu te otvoriti akvarij i muzej Austro-Ugarskih pomorskih memorabilija.



Načelnik Općine Konavala Božo Lasić rekao je kako je riječ o važnom događaju i strateškom interesu za Konavle, Dubrovnik i Hrvatsku budući da tvrđava stoji neiskorištena više od 25 godina.



“I bez obnove tvrđava je bila zanimljivo odredište, a obnovljena će dobiti poseban značaj jer je tema austrougarske mornarice zanimljiva cijeloj srednjoj Europi i državama koje su bile sastavnice te države. Naravno, to će pokrenuti dodatni iskorak u razvoju juga općine. Tvrđava na kraju neće razdvajati nego spajati Hrvatsku i Crnu Goru s obzirom na to da dijelimo sličnu povijest u austrougarskoj mornarici”, rekao je Lasić.



Predsjednik Društva prijatelja dubrovačke starine Niko Kapetanić istaknuo je da je obnova tvrđave, koja bi trebala trajati oko četiri godine, već počela jer je u tijeku izrada projekta, a vrijednost obnove neće biti poznata prije nego što se izradi troškovnik.



“Riječ je o relativno novijoj građevini, staroj oko 160 godina. Obnovu ćemo podijeliti na više faza, a radovi možda počnu već za četiri ili pet mjeseci. Trošak obnove neće biti mali, ali će ga Društvo prijatelja dubrovačke starine moći podnijeti. Aplicirat ćemo i na EU fondove”, rekao je.



Kapetanić je istaknuo da će to društvo nakon obnove tvrđave imati "pristojnu zaradu" te da ona neće samo vratiti uloženo, nego i donositi "dobar profit".



“Tvrđava i u trenutačnom ruševnom stanju izaziva toliki interes da se ljeti oko nje nema gdje parkirati, a možete vidjeti registracije iz država srednje Europe, dakle bivših članica Austro-Ugarske jer se kod mnogih još budi nostalgija za vremenima kad su imali more”, dodao je.



Kapetanić je istaknuo kako će se u muzeju austrougarskih pomorskih memorabilija istaknuti hrvatska komponenta, ponajprije kroz Trojednu Kraljevinu Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju.



“Zapovjednik austrougarske mornarice u Prvome svjetskom ratu bio je Hrvat iz Zagreba Maximilian Njegovan. Jedan od najboljih pilota hidroaviona bio je Hrvat iz Herceg Novog, a u vrhu je bio još jedan naš čovjek - Nardelli. Na krstarici potopljenoj ispred Bara članovi posade bili su Hrvati. Želimo obnoviti i uspomenu na Višku bitku. Dakle, sadržaj mora biti takav da privlači Europljane i sve uzraste, od akvarija preko suvenirnice, vidikovca i ugostiteljskih objekata”, dodao je Kapetanić, koji očekuje suradnju i sa susjednom Crnom Gorom.



Općina Konavle potpisala je krajem listopada 2017. s Ministarstvom državne imovine ugovor kojim joj je tvrđava na Prevlaci vraćena u trajno vlasništvo.