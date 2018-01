Panika na letu iz Frankfurta: grom udario u avion pri slijetanju u Dubrovnik

Na letu Croatia Airlinesa iz Frankfurta za Dubrovnik u nedjelju oko 21 sat grom je udario u avion tipa Airbus, neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik.



Do udara groma je došlo netom prije slijetanja u Zračnu luku Dubrovnik. Bez obzira na spomenutu neugodnost, slijetanje je prošlo bez problema, no oštećenje na avionu je vidljivo.



Informaciju su za Dubrovački dnevnik potvrdili i iz Croatia Airlinesa.



- Tijekom jučerašnjeg leta OU419 iz Frankfurta u Dubrovnik došlo je do udara groma u zrakoplov Airbus Croatia Airlinesa, no taj događaj nije predstavljao sigurnosni rizik i zrakoplov je sigurno sletio u ZL Dubrovnik. U skladu sa sigurnosnim procedurama zrakoplov je pregledan u ZL Dubrovnik te je nakon toga ponovno uključen u promet na večernjem letu OU665 iz Dubrovnika u Zagreb.



Važno je naglasiti da su prigodom udara groma i putnici i posada sigurni, jer zrakoplovi su projektirani za takve slučajeve i izrađeni kao tzv. Faradejev kavez.



Riječ je o sustavu statičkih ispražnjivača smještenih na krilima zrakoplova, koji primljeni elektricitet (poslije udara groma) odmah vraća natrag u atmosferu preko oplate zrakoplova.



Udari groma u oko 99 posto slučajeva ne uzrokuju mehanička oštećenja na oplati zrakoplova, nego najčešće dolazi do sagorijevanja statičkih ispražnjivača, koji se zamijene i zrakoplov se u relativno kratkom razdoblju opet uključuje u promet,' kazali su iz CA za Dubrovački dnevnik.