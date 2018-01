Antonija Živković, prva žena s licencijom u dubrovačkom HGSS-u: Volim pomagati ljudima, ali nije lako kad imamo teške akcije ili samoubojstva...

Ležala je s prijateljicom na plaži i baš je krenula zaplivati kad je zazvonio telefon. Nekoliko minuta kasnije, spašavala je stranca koji je zapeo na lokrumskim stijenama. Tako jednu svoju akciju opisuje prva službena spašavateljica dubrovačke stanice Hrvatske gorske službe za spašavanje Antonija Živković. Ova 32-godišnja Metkovka s dubrovačkom adresom inače radi kao viša medicinska sestra na Odjelu za anesteziju, reanimaciju i intenzivno liječenje Opće bolnice Dubrovnik. Osnovnu školu završila je u rodnom gradu, a srednju medicinsku u Dubrovniku.

Kako sama kaže, već nakon osnovne škole osjetila je taj poziv.

– Nakon srednje škole razmišljala sam o HGSS-u jer jako volim pomagati ljudima kao i prirodu, a i ne bojim se visina. Međutim, imala sam neke druge prioritete, završila sam Višu medicinsku školu, ovaj preddiplomski studij na Sveučilištu u Dubrovniku.

Upisala sam i planinarsku školu Hrvatskog planinarskog društva "Sniježnica" i uspješno je završila 2013. Tada su me dva člana iz HGSS-a pitala zanima li me volontiranje u Gorskoj službi, prihvatila sam i od tada kreće moja edukacija. Nisam požalila, dapače, želim još više doprinijeti – ističe mlada spašavateljica, koja još uvijek ima studentske obveze jer je trenutačno na četvrtoj godini diplomskog studija "Kliničko sestrinstvo" u Dubrovniku.

Otkriva i što ju je posebno privuklo.

– Ovdje također pomažeš ljudima, potrebna su dodatna znanja, kao u medicini, moraš imati znanja da bi liječio, a tako je i ovdje, moraš raditi na sebi, vježbati, pomicati svoje granice da bi u konačnici mogao pomoći. To isto radim u bolnici, a u HGSS-u na terenu! Jedan i drugi posao se zapravo isprepliću – kazuje Antonija i dodaje da je obuka za spašavatelja dosta kompleksna i zahtijeva veliku posvećenost, a i požrtvovnost.

– Kada su me dva člana "Sniježnice" predložila, došla sam na šest mjeseci u stanicu. Objasnili su mi kako to sve izgleda i što se zapravo radi. Nakon šest mjeseci "promatranja", službeno sam primljena u stanicu. Svi članovi glasaju i ako su za osoba se šalje na tečaj prve pomoći na neurbanim i nepristupačnim mjestima. Tu se uče tehnike pružanja prve pomoći po HGSS-u. Nakon toga kreću tehnički tečajevi, a to su: ljetne tehnike (spašavanje u stijeni), speleo spašavanje (spašavanje u jamama i špiljama) i treće su zimske tehnike (u slučaju velikog snijega, lavine ili potrage u snijegu). Kad sve završite, stječete uvjete za spašavatelja. Slijedi ispit koji otprilike traje 12 sati, dosta je opširan i zahtjevan, a i pripreme traju dugo – kazuje Antonija.

Bojim se divljih životinja

Uz obuku se naučila nositi i s vlastitim strahovima.

– Ne bojim se visina, ponekad se bojim divljih životinja i svega onoga što me može dovesti u opasnost, ali taj strah možeš kontrolirati, možeš prijeći preko njega. Zapravo, ovdje je jako bitna sigurnost, uvijek imamo neki popratni sustav koji će nas osigurati u slučaju da onaj prvi zakaže, tako da dosta vjerujem u svoje znanje, tehniku i kolege – napominje viša medicinska sestra i dodaje da je uz sve to postala ovisnica o adrenalinu.

Naučiti jednu određenu vještinu za nju je bilo pravo otkriće.

– Recimo, skijanje mi je bilo nezamislivo ali mi je predstavljalo izazov, nisam prestala truditi se, htjela sam uspjeti pa sam sve to uspješno svladala – hrabro će Antonija.

Nije je obeshrabrila ni činjenica da se našla u većinski "muškom miljeu".

– Vrlo jednostavno sam se snašla. Oni su me prihvatili ravnopravno, a i ja sam se tako postavila, nisam tražila nikakve privilegije, takav nam je i posao, svatko mora raditi sve. Svak mora odraditi ono što mu je zadano i to što prije – naglašava Antonija.

U medicini je već 13 godina. Kolegice s odjela nisu se iznenadile kad im je rekla čime se želi dodatno baviti.

– Sve su oduševljene i podržavaju moj izbor! Svakodnevno me pitaju otkud mi vremena za to sve, a nekad se i ja sama to pitam! Bitno je uvijek posložiti prioritete, i ako ih dobro posložiš, onda se sve stiže – govori djevojka i objašnjava osnovnu razliku između rada na odjelu i u HGSS-u:

– U bolnici sam u nekoj sigurnoj okolini, ne pada mi ništa po glavi, ne puše, nema neke opasnosti. Na terenu pada, puše ili je hladno i sve to nam otežava spašavanje.

Studentici, višoj medicinskoj sestri i spašavateljici radni dan zna potrajati i do 16 sati.

– HGSS nije samo spašavanje, to je samo jedna od aktivnosti, ovdje radimo na preventivi i na hladnom pogonu. Ja kao voditeljica ovog medicinskog dijela trebam voditi brigu o opremi, o nabavci nove ili rashodovanju stare opreme. Imamo četiri ispostave – stanice Dubrovnik, Konavle, Neretva i Mljet pa i oni imaju medicinsku opremu koju imamo i mi. U hladni pogon spada i održavanje vozila i razne druge aktivnosti koje će nam pomoći pri budućoj akciji spašavanja – kazuje Antonija.

Timski rad

I prije nego što je položila ispit i postala spašavateljica dubrovačkog HGSS-a, Antonija je imala priliku raditi na terenu, a iskusila je tako i raznorazne reakcije kod unesrećenih.

– Bio je jedan Slavonac koji je pao na Dančama s litice visoke tridesetak metara. Svi oko mene su bili muškarci, ne samo iz HGSS-a, bili su tu i vatrogasci, liječnici i hitna služba pa i ljudi koji su se zatekli na plaži, i ne znam tko sve još, a on se samo sjetio mene jer sam valjda bila jedina ženska. Kasnije je tražio da kontaktira sa mnom, došao je i zahvalio, i to je bilo baš lijepo. Kad nekoga spasimo, a on ozdravi i dođe zahvaliti, nema ništa ljepše – objašnjava spašavateljica s osmijehom.

Voli raditi i u bolnici i na terenu, i ne može izdvojiti što joj je draže. Jedno se nadopunjuje s drugim.

– U bolnici pomažem na drukčiji način, potrebne su vještine koje se razlikuju od onih na terenu. U bolnici mi je to posao, a ovdje je to moj izbor. Koliko god bili teški okolni faktori, vremenske prilike ili neprilike, nekako mi je lakše zato što je to moj izbor. Jedino mi je problem kad dežuram u bolnici, tada ne mogu sudjelovati u akcijama HGSS-a, iako se radi na tome da nas puste s posla, ali evo zasad je ovako – pojašnjava Antonija.

Posao na terenu naučio ju je da se bolje nosi s nepredvidivim situacijama, a na jednu stavku stavlja poseban naglasak.

– Timski rad je najbitniji, i to ne samo u bolnici, ako nisi dobar s kolegom te ne komunicirate i ne surađujete, to nije dobro jer o tome ovisi i tvoj i njegov život kao i život unesrećenog. Međusobno povjerenje je najvažnije – govori spašavateljica.

Timski radi joj je pružio priliku da upozna i kolegice iz drugih stanica HGSS-a, raspoređene po Dubrovačko-neretvanskoj županiji pa i šire.

– U stanici Orebić su već dvije spašavateljice, upoznale smo se, svi mi imamo zajedničke vježbe, tečajeve tako da se većina nas iz cijele Hrvatske međusobno upozna. Važno je da to zajedno radimo, jer kad se nađemo u nekoj situaciji bitno je da smo složni, da znaš da netko zna što radi i da mu možeš povjeriti svoj život – poručuje Antonija.

Neugodne scene

Vidjela je i razne neugodne scene, ali ni s tim nema osobitih problema.

– Ružni prizori me ne proganjaju jer to većinom gledam kao posao, a i bitan je taj odnos s ljudima, bitno je to verbalizirati. Recimo, kad imamo neke teške akcije ili kad su samoubojstva, to nije lako odraditi i gledati, ali imamo antistres radionicu pa to između sebe podijelimo, podružimo se te skupa i pojedemo! Tako se naša "tuga" podijeli i nije sve na jednoj osobi. Nije dobro ako to držiš u sebi. Zasad smo prošli jednu radionicu, a voditeljica Karmen Kmetović Prkačin nam stoji na raspolaganju u slučaju problema. Uglavnom, razmišljamo i radimo i na tome – navodi Antonija.

Njezin društveni život pored tolikih obveza ne pati, prijatelji znaju da je sve to dio nje. Kad nađe slobodnog vremena, voli trčati. Optimistično gleda u budućnosti i jasno je zacrtala svoje sljedeće ciljeve.

– U svemu ovome što dosad radim na dobrom sam putu, samo bih trebala sve to malo poboljšati. Zato idem u visoku školu kako bih na poslu doprinijela i na taj način, a ovdje u HGSS-u vidim se u medicinskoj komisiji kao instruktorica medicine, i taj dio želim unaprijediti koliko mogu – odlučna je Antonija.

Naravno, očekuje da će joj se u dubrovačkoj stanici HGSS-a pridružiti i nove kolegice.

– Već imamo nekoliko kolegica koje su stekle uvjete za titulu spašavateljice, ali to još nisu završile, no sigurno će uskoro – kaže Antonija koja u sebi nosi podosta humanosti i altruizma uokvireno samozatajnošću. U sreći ili nesreći, na Antoniju se može računati.