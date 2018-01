Iako smo više puta kontaktirali mladiće, navodne sudionike tučnjave koja je potresla korčulansku javnost, nisu raspoloženi za davanje izjava niti za javno iznošenje svoje verzije događaja. Ipak, činjenice ostaju nepobitne: policijskom istragom, kako stoji u izvješću, utvrđeno je da su dvojica mladića bacala petarde u dvorište Ivana Šegedina, čime započinje incident.



Obitelj Šegedin o tučnjavi, sjekiri i šutnji svjedoka: Mene su pretukli, kćer je vrištala, a supruga je bila u stanju šoka. Zbog straha napuštamo Korčulu, prodat ćemo kuću i preseliti se u Split!



Neposredno prije bacanja petardi, oko 1.30, glazba u obližnjem kafiću trešti, što je snimljeno na Ivanovu mobitelu, iako je zakonom glazba od 65 decibela dopuštena do ponoći, a nitko od mladića nije pozvao policiju niti prijavio Ivanov napad, kao ni pokušaj napada sa sjekirom.







Osim toga, iako se petoricu sudionika policijskim izvješćem tereti samo prekršajno, svi su angažirali i privatnog odvjetnika, što svjedoči o ozbiljnosti situacije.



Kazne



Policijsko izvješće prekršajno tereti trojicu mladića, i to za remećenje javnog reda i mira po članku 6., kazna predviđena za taj članak je novčana, dok će Ivan odgovarati sukladno istom zakonu, ali po članku 13. s predviđenom novčanom kaznom i do 30 dana zatvora, dok će Jakica u ovoj priči izvući deblji kraj. Nju se tereti za prekršaj iz Zakona o oružju s predviđenom kaznom od 15 do 30 tisuća kuna i 30 do 50 dana zatvora.



To za Ivana znači, kako ističe, da će se napadači izvući s minimalnom kaznom, a žrtve će odgovarati pred zakonom.



Kamera



Iako je prošlo više od tjedan dana od nemilog događaja, korčulanska javnost još uvijek čeka zaključak priče. Kako doznajemo iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, istraga se ipak nastavlja. Cijeli događaj snimila je kamera obližnje SuperSport kladionice te je policija zatražila nalog za pregledavanje snimke.



Iz Policijske uprave tvrde kako zataškavanja nije bilo, iako priznaju da su propusti policijskih službenika mogući i da možda nisu napravili sve što su istražnim protokolom trebali u prva 24 sata.



Navode kako dodatno istražuju eventualne propuste policijskih službenika u PP Korčula. Poznato je i kako su neki od sudionika sadašnji i bivši članovi Korčulanskog plivačkog kluba, čija se uprava još uvijek nije službeno oglasila.