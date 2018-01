Neviđena tučnjava zaprepastila cijelu Korčulu: žena sjekirom branila muža od razuzdanih vaterpolista; Bijesni mještani više ne žele šutjeti: Zašto se 'zlatnoj mladeži' tolerira nasilničko ponašanje?!

Korčula od Silvestrova bruji komentarima o tučnjavi koja se dogodila u noći sa subote 30. prosinca na nedjelju, zadnjeg dana u godini.



Prema priopćenju Policijske uprave, navodno su dvije muške osobe u dobi od 26 i 18 godina narušile javni red i mir bacajući petarde na autobusnom kolodvoru, a onda i ispred kuće 39-godišnjaka koji je, uznemiren i revoltiran tim činom, verbalno i fizički nasrnuo na drugu dvojicu mladića koji su bili ispred obližnjeg ugostiteljskog objekta.



Prema policijskom izvješću, u sukob se potom uključio još jedan 26-godišnjak, kao i 34-godišnjakinja sa sjekirom u ruci koja joj je uskoro oduzeta, nakon čega je sukob prestao.



No, mnogi Korčulani tvrde kako znaju pravi slijed događaja, koji se navodno znatno razlikuje od policijskog izvješća.



Članovi Korčulanskog plivačkog kluba (KPK) slavili su kraj božićnog vaterpolskog turnira u kafiću "Deja Vu", pokraj autobusnog kolodvora. Kako doznajemo od očevidaca koji su u to vrijeme bili u kafiću, glazba je bila prilično glasna, što je navodno ponukalo 39-godišnjaka koji živi u blizini kafića da prijavi remećenje javnog reda i mira.



Nakon što je policija došla u kafić s namjerom da stiša glazbu, kako neslužbeno doznajemo od očevidaca, prisutnima su otkrili identitet 39-godišnjaka koji je prijavio remećenje javnog reda i mira, nakon čega je uslijedio linč nekolicine slavljenički raspoloženih mladića.



Glazbu navodno nisu ugasili, nego su je dodatno pojačali, nakon čega su bacali petarde prvo na autobusnom kolodvoru, a onda su navodno nasilu obili ulazna vrata i upali u dvorište kuće 39-godišnjaka, te su palili petarde i bacali ih u njegova ulazna vrata. Nakon toga je on, u kućnim papučama, izletio u dvorište u namjeri da počinitelje uhvati na djelu, no oni su pobjegli niz ulicu.



Kako doznajemo od više očevidaca koji žele ostati anonimni, događaji koji su uslijedili zaprepastili su korčulansku javnost.



Revoltirani 39-godišnjak pojurio je za mladićima niz ulicu, te je trčeći došao do kafića ispred kojega je bilo dosta ljudi. Dvojicu mladića koji su mu se našli na putu rukama je gurnuo u gužvu, što je, navodno, bio dovoljan povod za reakciju "kapekaša".



Jedan od njih navodno je oborio 39-godišnjaka na tlo, nakon čega se šest ili sedam mladića udružilo udarajući ga nogama. Sve je to, prema neslužbenom svjedočenju očevidaca, gledala njegova osmogodišnja kći, koja je u šoku plakala i vrištala, a uskoro se niz ulicu do kafića spustila i njegova supruga sa sjekirom u ruci. Sjekiru joj je oduzeo jedan mladić i cipelarenje je u tom trenutku prestalo.



U službenom policijskom izvješću stoji kako se podnose samo prekršajne prijave za remećenje javnog reda i mira, i to protiv samo trojice mladića u dobi od 26, 21 i 18 godina, te prekršajna prijava istog zakona protiv 39-godišnjaka, kao i prekršajna prijava protiv njegove supruge, 34-godišnjakinje, za prekršaj iz Zakona o oružju.



Iz izvora bliskih 39-godišnjaku doznajemo da on tvrdi kako je policija bitno povrijedila njegova prava lažirajući zapisnik u kojem se ne spominje da su mu mladići provalili u dvorište, bacali petarde ispred kućnih vrata, tukli ga nogama, te da je smanjen broj napadača, kojih je bilo najmanje šest.



Sudeći prema komentarima na društvenim mrežama i po korčulanskim štekatima, Korčulani se slažu s njegovom pričom.



Događaju je prisustvovalo više od 20 svjedoka te, iako ne žele javno istupiti, navodno ne skrivaju pravu istinu o događajima koji su se te noći zbili. Korčulani su bijesni zbog navodnog zataškavanja cipelarenja te se sve češće može čuti kako ovaj put ne žele pristati na zavjet šutnje.



Korčulane posebno ljuti, što se sve češće može čuti i pročitati na društvenim mrežama, identitet mladića, jer su većinom članovi KPK. Riječ je o mladićima koje nazivaju zlatnom korčulanskom mladeži, iz uglednih korčulanskih obitelji, koji su u rodbinskim vezama s lokalnim političkim dužnosnicima, te se Korčulani pitaju zašto se njima tolerira nasilničko ponašanje i cipelarenje.



Osim toga, Korčulani su zgroženi reakcijom djelatnika PP Korčula koji su, kako neslužbeno doznajemo od očevidaca, otkrili identitet 39-godišnjaka, a onda i lažirali zapisnik na njegovu štetu. Je li zlatna korčulanska mladež imuna na zakone?



Ako neće policija i zakoni RH, možda će navodne počinitelje sankcionirati klub kojem pripadaju. Kako neslužbeno doznajemo, među napadačima je bio i jedan od trenera KPK i navodno je protiv njega podnesena prekršajna prijava.



– Budući da je većina članova Izvršnog odbora KPK na putu, tek ćemo u ponedjeljak imati sastanak na kojem ćemo donijeti odluku o sankcijama i javno očitovanje. Moje je mišljenje da KPK nema direktne veze s događajima i mi se ograđujemo od ovih događaja, kao i od svake vrste nasilja. Klub nije organizator vaterpolskog turnira, kao ni zabave koja je bila te večeri, a svi sudionici događaja nisu članovi samo KPK, nego i drugih udruga na području grada Korčule – izjavio je Mario Sardelić, predsjednik KPK.



Iako smo načuli kako u upravi KPK-a navodno postoji i druga struja koja želi javno sankcionirati sve članove kluba uključene u događaje te večeri i na taj način osuditi nasilje, ipak je izglednije kako će korčulanski mladići nakon ovog događaja ostati zaštićeni od strane kluba, institucija i političkih dužnosnika.