Turisti s kruzera snimili kako se parkira u Dubrovniku, video postao viralni hit: svi umiru od smijeha na manevre hrvatskih vozača

Britanski Daily Mail objavio je video snimku s parkirališta ispred trgovine Konzum u Gružu. Parking je sniman s jednog od kruzera, prenosi dubrovacki.hr.



'Primjetili smo kako ovdje u Hrvatskoj ljudi zbilja ne znaju dobro parkirati svoje automobile. Svi su automobili nakrivljeni i nitko ne pazi kako parkira.



Ovdje u Hrvatskoj to jednostavo tako rade’, napisano je u snimci na kojoj se zatim prikazuje kako vozač jednog automobila prolazi kroz jedno parkirno mjesto kako bi došao do drugog, no i dalje parkira ukrivo i staje na crtu.



Video je pogledalo više od milijun ljudi, a post je podijeljen skoro dvije tisuće puta te ima preko dvije tisuće komentara.





