Ovaj Metkovac i u 95-oj živi punim plućima: Još imam vozačku dozvolu, a da mi je bolji auto, vozio bih za Uber

Devedeset i pet mu je godina tek. Vozi automobil, lovi ribu, svira violinu, radi u polju, aktivist je Udruge liječenih alkoholičara. Sve u svemu, nikada ne miruje, premda je službeno u mirovini već 30 godina.



To je Metkovac Pavo Volarević, nedvojbeno najstariji aktivni vozač u dolini Neretve, a moguće i šire. Njegov bijeli renault 4 svi poznaju. Trube mu i pozdravljaju ga, posebno otkako se na društvenim mrežama pronio glas da će naš šjor Pavo taksirati za Uber.



Iako je riječ o svojevrsnoj novogodišnjoj šali, pozivi za vožnju ne prestaju. Zvone mu telefoni, dolaze poznanici, susjedi i kumovi. Svi bi se htjeli provozati s ovim vitalnim 95-godišnjakom.



– Ma nema problema. Mogu ja povesti svakoga kome treba, i to besplatno. Bez Ubera – kazao nam je šjor Pavo, primjetno uzbuđen što je preko noći postao zvijezda društvenih mreža.



A sve se izrodilo iz jedne benigne šale njegova sina Zlatka, koji je na svojem Facebook profilu objavio post zanimljiva sadržaja:



"Pavo Volarević iz Metkovića s 95 godina postao najstariji vozač UBERA na svijetu. Posebni popust za Advent daje penzionerima. Produžio vozačku na 2 godine do 2020. Narudžbe vožnji slati u inbox. Hvala."



I u samo nekoliko trenutaka post je skupio desetke likova, a mnogi su se, i ne samo umirovljenici, javili da se voze sa šjor Pavom i njegovim renaultom 4, kojega se gotovo svakodnevno može sresti na magistrali dok se vozi prema Kleku, gdje ima vikendicu i baca vrše. Jednom je prilikom u svoju vršu "ulovio" skulpturu maršala Tita, koju sada čuva kao trofej.



– Sada nema ribe. Zima je, ali bit će je kad otopli – kaže nam Pavo, koji unatoč bremenu od gotovo stotinu godina na leđima ima istinsku želju da postane Uberov vozač.



Bio bi on zaista najstariji vozač Ubera na svijetu, nema tu nikakve dileme, a možda bi kao najdugovječniji vozač ušao i u Guinnessovu knjigu rekorda, al, to mjesto drži Amerikanac Fred Hale, koji je upravljao automobilom u 108. godini.



Tko zna, ako ga zdravlje posluži, možda će ovaj vitalni Metkovac preuzeti tron najstarijeg vozača na svijetu. U Hrvatskoj je on vozač sa 60-godišnjim iskustvom. Pretekao je dosadašnjeg rekordera, Antona Gregorića iz Rapca, koji je od njega stariji dvije godine, ali Pavo ima duži vozački staž.



Možda to izgleda pomalo nestvarno, ali naš šjor Pavo ozbiljno razmišlja o Uberu. A kad on za nešto zapne, onda to i ostvari.



– A zašto ne bih vozio, pa imam vozačku dozvolu – govori nam dok pokazuje stare fotografije iz svoje mladosti, posebno požutjelu sliku jazz orkestra u kojem je u Metkoviću svirao pedesetih godina prošlog stoljeća.



– Evo, svi su pomrli. Živi smo samo ja i Braco Levantin, koji je u Zagrebu.



Vozačka dozvola vrijedi mu još dvije godine i onda će ponovno na medicinu rada po novu. Njemu to nije nikakav problem.



– Zašto bi mi bio problem otići kod doktorice na pregled? Sve psihotestove sam riješio. Odgovorio sam točno na sva pitanja. Psihijatrica se oduševila. Kaže mi – za vas nema zime, možete voziti auto. Sposobni ste. A ja nikada u sebe nisam ni sumnjao – kaže nam Pavo, naglašavajući da ravnopravno sudjeluje u prometu s puno mlađim vozačima od sebe.



– Ako su mlađi, nisu bolji – smije se. – Danas ima svakakvih vozača po cesti. Pojma nemaju. Ne poštuju prednost prolaska, ne pale žmigavce kad skreću. Sjednu za volan pa udri na gas, zato je puno prometnih nesreća. Ja vozim školski. Sedamdeset, osamdeset na sat do Kleka. Sasvim solidna brzina. A i ovaj moj renault je naučio gdje sam treba skrenuti (smijeh).



Godine su se nagomilale, ali našega šjor Pavu nije napustio vedar duh. Još uvijek zna zasvirati violinu, samo su mu popucale neke žice pa ih mora nabaviti u Zagrebu. Pavo voli sve čime se bavi, i poljoprivredu i ribarstvo, ali njegova velika ljubav ipak je glazba. Violinu svira od najranijeg djetinjstva. Prisjetio se nastupa na ponoćki u crkvi svetog Ilije daleke 1947. godine, kad je svirao "Tihu noć".



– To je bilo nešto fenomenalno. Ja sam svirao, a pjevala je pokojna Ana Gabrić, sestra oca Ante Gabrića. Imala je božanstven glas – prisjeća se Pavo. Ali nije sve bilo tako bajno jer su ga već sutra ujutro pozvali da se javi u policiju "na raport" jer je svirao na ponoćki. – Ipak, sve se dobro završilo – govori Pavo.



Njegova violina, na kojoj još uvijek svira, posebna je priča. Nabavio ju je sasvim slučajno za malo novca, da bi se nedavno pokazalo da je stara 300 godina. Njezina je vrijednost danas 8000 eura, ali Pavo je ne da ni za suho zlato. Ona ga podsjeća na mladost, posebno kad zasvira taktove svoje omiljene pjesme "Jabuke i trešnje".