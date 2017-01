Grmoja: HDZ je u tajnoj koaliciji s Jambom, on će im i poslužiti da umjesto njih odradi prljavu kampanju protiv Mosta

- HDZ u Metkoviću neće ići u nikakve predizborne koalicije. Samostalno smo ostvarili izvanredne rezultate, kako na predsjedničkim, tako i parlamentarnim izborima, došlo je vrijeme da pokažemo svoju snagu te vratimo povjerenje građana - poručio je jučer novi šef metkovskog HDZ-a i kandidat za gradonačelnika Dalibor Milan, zastupniku Mosta Nikoli Grmoji koji ga je prozvao za tajnu koaliciju s bivšim gradonačelnikom Metkovića Stipom Gabrićem Jambom i HSS-om, piše Jutarnji list.

- Odbili su iz pragmatičnih razloga predizbornu koaliciju s Jambom, ali iz Milanove izjave u kojoj kažu da respektiraju podršku svih stranaka jasno je da na Jamba ozbiljno računaju, posebno nakon izbora. On će im i poslužiti da umjesto njih odradi prljavu kampanju protiv Mosta. Sada je i najvećim skepticima jasno da su Jambo i lokalni HDZ u tajnoj koaliciji protiv Mosta - napisao je prekjučer zastupnik Mosta Grmoja na svom profilu na društvenoj mreži.

Upravo bi novi šef metkovskog HDZ-a Milan trebao biti ozbiljnija konkurencija Katarini Ujdur, dosadašnjoj gradonačelnici Metkovića te kandidatkinji Mosta. Njihove dvije opcije na državnoj razini surađuju, ali u Metkoviću će se naći na suprotstavljenim stranama. Kampanja za lokalne izbore u Metkoviću se zaoštrava: Mostu je njihova utvrda izuzetno važna, ali kandidatkinja Ujdur nema snagu čelnika Mosta Bože Petrova, danas predsjednika Sabora. Most je, naime, Ujdur predstavio još krajem prosinca kao njihova kandidata.





- Zamjeraju nam da smo otišli u Zagreb, ali ja sam na to ponosna, što imamo ljude u Zagrebu, što se gore bore za nas i za bolju Hrvatsku - izjavila je prilikom predstavljanja Ujdur. Kad se pročulo da bi HDZ-ovci kao kandidata za gradonačelnika na lokalnim izborima u svibnju ove godine mogli istaknuti Dalibora Milana, neslužbeno doznajemo da su mostovci to pokušavali zaustaviti na razne načine te da su ga navodno odgovarali od same kandidature. No, Milan je krajem prosinca preuzeo vođenje metkovskog HDZ-a, a jučer nam je potvrdio da HDZ na lokalne izbore u Metkoviću izlazi samostalno te da nikakve predizborne koalicije nisu opcija.

Saborski zastupnik Grmoja ga je prekjučer u statusu na Facebook profilu prozvao da nije uopće samostalan u donošenju odluka.

“Nakon Jambine želje da podrži Dalibora Milana i uđe u koaliciju s HDZ-om u Metkoviću, mnogo toga je jasnije na političkoj pozornici grada Metkovića. Lokalni HDZ u kojem i dalje igru vodi Nikola Oršulić, nije nikada prestao surađivati s Jambom”, napisao je Grmoja.

'Nismo u koaliciji'

Šef metkovskog HDZ-a Milan na to odmahuje te odgovara Grmoji da je donedavni predsjednik metkovskog HDZ-a Nikola Oršulić podnio ostavku, i da je osobno preuzeo mjesto predsjednika.

- Ja sam danas predsjednik GO HDZ-a Metković i potpuno sam samostalan, ne ovisim o gospodinu Nikoli Oršuliću, a s gospodinom Jambom nismo ni u javnoj, ni u tajnoj koaliciji - odgovara Milan.

U međuvremenu je i bivši gradonačelnik Metkovića, HSS-ovac Stipe Gabrić Jambo, najavio kandidaturu za gradonačelnika jer, čini se, nije uspio s HDZ-om dogovoriti koaliciju. Naime, Jambo je bio spreman odustati od kandidature i podržati HDZ-ova kandidata uz uvjet da HDZ i HSS sklope koaliciju.

- Ako ne uđem u drugi krug, podršku ću u tom slučaju dati HDZ-ovcu Milanu kojeg smatram dobrim kandidatom - kazao je Jambo te dodao:

- A što je Grmoja mislio, da se neću kandidirati? Prevario se. Nisam ja pobjegao u Zagreb. Obećavali su procvat, a prvom prilikom su se ukrcali na autobus i ostavili Katarinu da odrađuje za njih. Ne može se kampanja u Metkoviću voditi iz Zagreba. Uspjeli su samo zaposliti rođake, kumove, prijatelje...